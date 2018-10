Læserne raser over 'Vild med dans': - En kæmpe fiasko

Det går hedt for sig på Ekstra Bladets Facebook-side, hvor dedikerede seere af 'Vild med dans' brokker sig over, at den forhenværende cykelrytter ikke har trukket sig fra det populære danseprogram

Det lykkedes Rolf Sørensen at gå videre i 'Vild med dans' til trods for, at han faktisk ikke dansede.

En fibersprængning i læggen betød, at det højst kunne blive til lidt spjæt med benene for Rolf, imens hans bagdel hvilede på en bordkant under fredagens show.

Den manglende dans udløste fem point fra de fire dommere til den forhenværende cykelrytter og hans professionelle dansepartner, Karina Frimodt. Selvom parret ikke gik fra dansegulvet med særligt mange point på tavlen, så formåede de at gå udenom omdans og udstemning.

Vrede facebook-brugere

At Rolf Sørensen overlevede aftenens program, har fået seerne til tasterne på Ekstra Bladets Facebook-side. Her lufter over 300 læsere deres harme og vrede over, at den tidligere cykelrytter gik videre i programmet, helt uden at danse.

'Jeg forstår ikke, at han ikke trak sig, det ville have været fair overfor de andre deltagere', skriver Solveig Segenstrøm Treffers.

'En kæmpe fiasko at Rolf kan gå videre på krykker. vild med dans er da helt til grin', skriver Trine Veenstra

'Hvis ikke denne afgørelse i aften giver anledning til ændring i afstemningsreglerne, har Vild med dans ikke lang levetid. Jeg elsker ellers dette program, men nu er det nok med denne sports idoldyrkning', lyder det fra Jette Klose Nielsen.

'Rolf cykler derudad. Hvad betyder en punktering. Han burde stå af og sige tak for nu. Pinligt hvis ikke han gør det', skriver Gert Nielsen.

'Helt til grin at Rolf Sørensen, pinligt. Han er den eneste der ikke kan danse, dansen i aften med at rejse sig op og ned på en bænk og spjætte en smule med benene. Der må være mange der synes om manden, det kan på ingen måde være dansen han leverer, eller mangel på samme', skriver Jette Frederiksen.

Forholder sig til kritikken

'Vild med dans'-redaktør, Thomas Richard Strøbech forklarer overfor Ekstra Bladet, hvorfor Rolf Sørensen kunne få lov til at fortsætte i programmet, når nu han ikke ligefrem dansede, som ellers er kutyme i en dansekonkurrence.

- Det er seerne, der har valgt at Rolf stadig er med i konkurrencen, og det retter vi os naturligvis efter. Han er ligeså velkommen i Vild med dans som de fem øvrige resterende par, svarer redaktøren i en mail.

- Det gælder åbenbart mere om at være populær end at kunne danse. Overvejer I at omdøbe programmet til 'Vild med populær'?

- Jeg tænker, vi beholder navnet som det er. 'Vild med dans' handler om mange ting, og jeg tror seerne belønner mod og flid i ligeså høj grad som danseteknik. Og håbet om at se Rolf tilbage i topform næste uge i sin engelske vals har tydeligvis været stort for rigtig mange seere. Og det er egentlig meget i tråd med programmets ånd, at man hylder dem, der gør alt, hvad de kan, lyder svaret fra Thomas Richard Strøbech.

Havde forventet at ryge ud

Hovedrollerne, Rolf Sørensen og Karina Frimodt, var fredag aften selv meget overraskede over, at seerne stemte dem videre til næste uges program, som er et særligt 'Knæk Cancer'-show, der skal danses i Det Kongelige Teater.

- Jeg havde slet ikke tænkt på andet, end at jeg skulle ryge ud. Så der skal lyde en kæmpe tak til Danmarks befolkning, som åbenbart sympatiserer med os, lød Rolf Sørensen.

Rolf Sørensens dansepartner, Karina Frimodt, var ligesom Rolf Sørensen overvældet over seernes opbakning.

- Det skal lige sluges nu. Det er vildt, at seerne stemmer os videre. Det kan man kun blive glad helt ind i hjertet af, sagde Karina Frimodt.

Selvom seerne nægtede at stemme Rolf og Karina ud af det populære danseshow, så kan det ske at lægerne i løbet af lørdagen vil gøre det.

For senere i dag skal Rolfs ben ultralydskannes. Skanningen skal være med til at afgøre, om han kan fortsætte i programmet.

