Lagde du mærke til denne 'fejl' i 'Sygeplejeskolen'?

- Tror du, at du kan være ved at få stress?

Sådan spørger Molly Egelind i rollen frøken Rosendahl sin kollega i TV2 Charlie-serien 'Sygeplejeskolen', der for tiden sendes hver søndag.

Der er ganske vist nok at være stresset over for de unge sygeplejeske-aspiranter, der skal forholde sig til overkorrekte lærere, upassende patienter og meget mere på den fiktive skole Frydenlund i 50'ernes Danmark.

Der er bare lige dét, at stress som begreb nærmest ikke eksisterede, dengang serien skal forestille at foregå. Det pointerede Politiken for nyligt i en sprogklumme.

'Stress i betydningen psykisk og fysisk anspændthed er endda først kendt i engelsk fra 1942, så den danske sygeplejerske skal have været godt fremme i skoene, hvis hun skal have kendt ordet i starten af 1950'erne', lyder det.

Ekstra Bladet har haft fat i producenten bag serien for at få dem til at forklare, om de ansatte på Frydenlund bare var helt fremme i skoene, hvad angik engelsk forskning, eller er der tale om en fejl, da de pludselig begynder at tale om stress?

Senia Dremstrup, der er producent på serien, forklarer således i en mail til Ekstra Bladet:

'Som enhver dramaserie, der udspiller sig i en anden historisk tid, er det altid en svær balance mellem nutidigt sprog og det sprog, der blev talt dengang. På 'Sygeplejeskolen' arbejder vi ud fra et dogme om at være tro imod tiden og universet, men at udtale og udtryk ikke må stå i vejen for fortællingen. Vi kommer aldrig til at være "dokumentariske" i vores skildring.'

Lis spillet af Anna Stokholm faldt om i et afsnit af 'Sygeplejeskolen'. Måske var det stress? Foto: TV2

Hun tilføjer, at de havde researchet på ordet stress, inden det kom til at indgå i et afsnit.

'Vi vidste derfor godt, at det var et meget moderne ord for tiden, og at det lå lige på grænsen for, hvad man ville sige dengang. I det oprindelige manuskript stod der endda: 'Mon du har fået det dér stress', men vi fandt det næsten mere forvirrende end blot at lade skuespilleren sige stress', skriver hun i en mail.

Hun slår fast, at Dansk Sprognævn har bekræftet, at det var muligt, at sygeplejersker på den tid kunne have kendt til udtrykket.

Hos TV2 oplyser man, at ordet kun har affødt et par henvendelser fra undrende seere.

Til gengæld bliver 'Sygeplejeskolen' i klummen rost for at have brugt ord som brillant og zonen, og det glæder naturligvis Dremstrup.

'De (Politiken, red.) kan måske også glæde sig over ordet homofil, og at de fleste er des med hinanden. Men vi fanger selvsagt ikke alt', afslutter hun.

'Sygeplejeskolen' kan ses søndag klokken 20.55 på TV2 Charlie.

