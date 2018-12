Lagde du mærke til det? Dansk stjerne dukker op i hit-serie

Hvis du lørdag aften sidder foran fjernsynet og ser det nyeste afsnit af 'Kriminalkommisær Barnaby', så vil du muligvis bemærke, at det er med dansk deltagelse.

Skuespilleren Ann Eleonora Jørgensen, der blandt andet er kendt fra 'Herrens Veje', dukker nemlig op som gæstestjerne, og i afsnittet lærer hun blandt andet Barnaby at drikke dansk snaps.

Det skriver Billed-Bladet.

I afsnittet spiller den 53-årige skuespillerinde kriminalkommissær Birgitte Poulsen fra Danmark. Det er dog ikke første gang, at Ann Eleonora Jørgensen medvirker i den populære kriminalserie i rollen som Poulsen.

Første gang, hun medvirkede i serien, var i seriens jubilæumsafsnit 100, der blev optaget i København i 2014. Dengang rejste Barnaby til Danmark for at forfølge et spor, og på den måde blev Barnaby introduceret til Poulsen, som siden blev involveret i Barnabys efterforskning.

Ann Eleonora Jørgensen har netop været aktuel i 'Herrens Veje II', hvor hun spiller Johannes Kroghs kone, Elisabeth. Foto: Tine Harden /DR

Har savnet hende

I lørdagens afsnit er det dog lige omvendt. Her dukker 'Herrens Veje'-skuespilleren op midt i en indviklet mordsag blandt sommerfuglestuderende i England. En mand bliver fundet spiddet som en sommerfugl op ad en væg, og det viser sig, at Poulsen har en særlig forbindelse til sagen.

I afsnittet spiller Ann Eleonora Jørgensen overfor hele holdet, også kriminalkommissærens hustru, Sarah, der spilles af Fiona Dolman.

- Barnaby kunne ikke holde op med at tale om dig, da han kom hjem fra Danmark, siger fru Barnaby i serien.

- Jeg har et blødt punkt for Barnaby i rollen som kommissær Birgitte Poulsen. Hun synes vist, at han er meget seriøs og ret så god til sit job, siger Ann Eleonora Jørgensen i en lille pr-film om sin rolle i 'Kriminalkommisær Barnaby'.

Du kan se 'Kriminalkommisær Barnaby' lørdag klokken 21.00 eller på DRTV.