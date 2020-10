Lagde du mærke til det? Derfor kysser de midt i 'Bagedysten'

Der er i den grad opstået sød musik i 'Bagedyst'-teltet.

Det vil den opmærksomme seer muligvis have bemærket i lørdagens afsnit af 'Den store bagedyst'.

Efter deltageren Emil Ussing havde fået feedback fra dommerne for en noget nær perfekt lagkage i mesterværksudfordringen, vendte deltageren Caroline Fischer Rigelsen sig nemlig om og gav ham et ordentligt smækkys midt i køkkenet.

Det affødte store klapsalver fra resten af deltagerne i teltet, men efterlod også seerne med mange spørgsmål.

Til Ekstra Bladet fortæller Caroline Fischer Rigelsen nu, hvad kysset drejede sig om.

- Jeg tror, at seerne bliver rigtig overraskede. Det er totalt 'random', fordi det kommer lige pludselig, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg havde faktisk ikke tænkt, at det var noget, der ville komme med. Jeg prøvede at planlægge det sådan, at jeg kyssede ham på et tidspunkt, hvor de typisk ikke filmer eller bruger klippene. De har så valgt at bruge det, griner Caroline Fischer Rigelsen.

Parret bruger så meget tid sammen, som de kan. Foto: Privat

Kysset var dog ikke blot en spontan handling. Rigelsen fortæller nemlig, at de to blev forelskede, efter de mødte hinanden i programmet, og undervejs i programmet er blevet kærester.

- Aftenen forinden havde Emil spurgt mig, om vi skulle være kærester, og jeg havde selvfølgelig sagt ja, siger hun og fortsætter:

- Og så klarede han sig så godt i udfordringen, efter han havde klaret sig dårligt først, så jeg blev så stolt, at jeg kyssede ham.

Emil og Caroline havde svært ved at holde fingrene fra hinanden. Foto: DR

Tog på festival

Caroline Fischer Rigelsen fortæller, at hun og Emil Ussing allerede fik et godt øje til hinanden, inden de startede optagelserne til programmet.

- Vi mødtes i forbindelse med programmet i februar og optagelserne startede først i maj. Men efter vi havde mødt hinanden for første gang, aftalte ham, jeg og to af de andre deltagere at tage på chokoladefestival sammen, siger hun og fortsætter:

- Det var her, at Emil og jeg fandt ud af, at vi havde mange ting til fælles, og så begyndte vi at skrive sammen. Til at starte med var det meget uskyldigt, men så udviklede det sig, og vi skrev og ringede meget sammen. Især da vi kom i gang med optagelserne og så hinanden igen, tog det fart, og der kom det meget naturligt. Men man kan godt sige, at det hele startede på Messenger (besked-app, red.), griner hun.

Emil Ussing er blevet en kæreste rigere efter sin deltagelse i 'Den store bagedyst'. Foto: Carsten Mol/DR

- Hvordan reagerede de andre deltagere på det?

- De var ikke overraskede. De vidste godt, at vi havde noget sammen. Wissam (deltager, red.) havde for eksempel skubbet til os flere gange og sagt, at vi ville være det perfekte par, griner hun og fortsætter:

- De var rigtig glade på vores vegne.

Caroline Fischer Rigelsen lægger ikke skjul på, at hun og Emil er meget forelskede. Foto: Carsten Mol/DR

I dag - flere måneder efter optagelserne - er Caroline og Emil stadig kærester og har det rigtig godt sammen.

Og selvom de to bor i hver sin ende af landet. Caroline på Sjælland i Hedehusene og Emil i Aarhus i Jylland, så får de det til at fungere.

- Det går megagodt. Vi har lige snakket sammen i går indtil 23.30. Vi sørger for at få ringet og ser ret tit hinanden - i hvert fald en gang hver anden uge.

Får det til at fungere trods afstand Afstanden imellem dem tager de begge med ophøjet ro. - Jeg blev hurtigt enig med mig selv om, at når man er så heldig, så må man tage det sure med det søde og hoppe ud i det. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at jeg skulle finde kærligheden i bagedysten. Jeg var indstillet på, at der var fuld fokus på kage, men det kom så naturligt, og jeg føler mig meget heldigt, lyder det fra Caroline. - Hvordan var det at være kærester og samtidig konkurrenter, som man jo er i 'Bagedysten'? - Det synes vi bare var fedt, for går det ikke så godt for den ene, gør det måske for den anden. Vi støttede hinanden og var glade på hinandens vegne, og det var mega dejligt, at vi forstod, hvad hinanden stod i, og at vi kunne dele oplevelsen. Parret har for længst mødt hinandens familier, men har alligevel valgt at holde deres forhold hemmeligt for offentligheden - indtil nu. - Til finalen må alle deltagere, der har været med i programmet, have familie og venner med, så der fik vi den helt store komsammen med vores familier. Og så har vi mødt hinandens familier flere gange siden. Emils familie er rigtig søde, og min far og Emil har god kemi. De er begge nordjyder, siger hun med et grin og fortæller, at de bevidst har skjult forholdet: - Vi har faktisk lagt kærestebilleder op, men så skjulte vi det. Det har været vores lille hemmelighed.

Du kan se 'Den store bagedyst' hver lørdag klokken 20 på DR1 og DRTV.