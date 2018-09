Lagde du mærke til det?: Legende i 'Klovn'-comeback

Du husker ham sikkert som den lille buttede dreng, der fik kultstatus i rollen som Bo i spillefilmen 'Klovn Forever'.

I mandagens afsnit var den populære skuespiller tilbage i serien, som gjorde ham berømt i hele landet.

Den nu 20-årige mand havde dog ingen replikker i det seneste afsnit, men det er en del af det, når man siger ja til at lege med Casper Christensen og Frank Hvam.

- 'Klovn' er jo meget improvisation, og det er ikke med decideret replikker. Jeg var ude og optage med dem i to-tre dage. Jeg har ikke vidst, om jeg ville komme med overhovedet, lyder det fra Marcuz, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Selvom den populære barnestjerne kun agerede statist, så er han glad for at være tilbage.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på nogle replikker, men jeg er bare glad for at være en del af deres univers, fortæller han til Ekstra Bladet.

Vil ikke dø

I går blev der sagt endegyldigt farvel til Pivert, som blev spillet af Jacob Weble, da han døde under en sommerfest på sin arbejdsplads, Køle-Møller i serien.

Marcuz Jess Petersen håber ikke, at han bliver skrevet ud af serien, da den unge skuespiller på ingen måde er færdig med 'Klovn'.

- Jeg håber ikke, at jeg bliver skrevet ud af serien. Jeg elsker at lave det her. Hvis de på et senere tidspunkt vil have mig med som Bo, så er jeg bare glad for det, fortæller Marcuz.

Og måske er det ikke sidste gang, at den Marcuz dukker op i et afsnit af 'Klovn'. Han har en chance mere, men han ved ikke, om det bliver en rolle, man kommer til at lægge mærke til.

- Jeg har nok mulighed for at komme med i et senere afsnit, afslutter Marcuz Jess Petersen.

Den 20-årige mand satser benhårdt på at komme ind på Skuespillerskolen, men det er ikke lykkedes i første forsøg.

