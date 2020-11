Lagde du mærke til detaljen? Du har set dem alle før

Har du også undret dig over, hvorfor alle Sara Bros kjole virker så velkendte? Du har faktisk set dem allesammen før

Ikke en eneste af de kjoler, som radiovært Sara Bro har båret i dette års 'Vild med dans' har været ny.

De er nemlig allesammen båret i tidligere programmer.

Fredagens kjole var heller ingen undtagelse. Den har tidligere været brugt af Mie Moltke, siger radioværten, da Ekstra Bladet taler med hende efter fredagens udsendelse.

Kæmpe drama: Brød sammen i kulissen

Her fortæller hun også, hvordan den idé opstod.

- Det var faktisk min kæreste, der foreslog, at jeg skulle prøve og spørge, om jeg måtte det, siger hun og fortsætter:

- Fordi det er jo bare sådan en klimavenlig tankegang, og så synes jeg også, at det var sjovt.

Artiklen fortsætter under billederne...

I 2013 bar Marianne Eihilt denne kjole i 'Vild med dans'-semifinalen. Foto: Mogens Flindt

Og i 2020 kom kjolen på dansegulvet igen, da Sara Bro gav den nyt liv. Foto: Mogens Flindt

Kæmpe kjole-udvalg

Genbrugskjolerne finder Sara Bro hver uge, og hun har rigeligt at vælge mellem. På 'Vild med dans'-lageret hænger der nemlig kjoler fra 17 tidligere sæsoner af danseprogrammet.

Og radioværten er vældig begejstret for at få lov til at finde kjoler blandt genbrugsguldet,

- Det er sindssygt, siger Sara Bro om lageret, og det kan hendes dansepartner, Morten Kjeldgaard godt stemme i.

- Det er jo selvfølgelig højdepunktet at danse med mig i en hel uge, det ved alle, men lad os nu være ærlige, lige så snart vi er ude i det lager med en masse kjoler, så stråler hun og skal røre ved det hele, siger han.

Stort drama: Ude efter bundplacering

Artiklen fortsætter under billederne...

Da Karina Frimodt og John 'Faxe' Jensen i 2015 var i 'Vild med dans'-semifinalen, var Frimodt iført en mørkeblå velour kjole. Foto: Mogens Flindt

I 2020 var Sara Bro på dansegulvet i samme kjole. Foto: Mogens Flindt

Skal rettes til

Men det er ikke altid, at Sara Bro bare kan hoppe direkte i de gamle kjoler.

- Nogle af kjolerne har jeg bare kunnet tage på og passe, og så er der nogle, hvor der lige bliver syet en strop ekstra i, eller de bliver syet lidt ind, siger hun og fortsætter:

- Noget skal lige have ekstra ærme på, som man skal stjæle fra noget andet, man er nødt til at rette det lidt til.

Overrasker: - Det er ikke en skam