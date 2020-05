Lagde du mærke til detaljen? Skjult hyldest for åben skærm

'X Factor'-værtinde Sofie Linde er kendt for at iklæde sig vilde, smukke og ikke mindst farverige kjoler, når hun fredag efter fredag indtager 'X Factor'-studiet.

Lørdagens finale var ingen undtagelse.

Her trådte den smukke værtinde ud på scenen i studierne i Brøndby i en smuk, lilla kjole, som var fuld af tyl og glimmer.

Her ses Sofie Linde i den flotte kjole, der symboliserede noget helt særligt. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Netop den kjole skabte en del opmærksomhed - også på de sociale medier, hvor flere hyldede den 30-årige værtinde og hendes påklædning.

Sofie Linde måtte gerne være min fairy godmother #xfactordk pic.twitter.com/YmzV5JG91f — Michell Meldgaard (@michelllydholm) May 23, 2020

Jeg må have det ud:

Jeg har simpelthen det vildeste girl crush på Sofie Linde.

Hun er så skøn! Ikke mindst i denne "dronningekjole".

️#xfactordk pic.twitter.com/vuGP471cyC — Maria Bjørn (@MariaBBjoern) May 23, 2020

Kjolen, som Sofie Linde bar lørdag aften, er dog ikke hvilken som helst kjole. Kjolen er nemlig en kopi af dronning Margrethes ikoniske sølvbryllupskjole fra 1992.

- Det er en homage (hyldest, red.) til Hendes Majestæt. Finalen skulle jo have været afholdt oveni dronningens 80 års fødselsdag. Så helt fra start af sagde vi, at vi gerne ville lave en lille hyldest-kjole, sagde Sofie Linde om kjolen til Ekstra Bladet, da vi mødte hende lørdag efter finalen.

- Det er en lille hyldest til hendes sølvbryllupskjole, som jeg synes er den allerflotteste. Jeg elsker den kjole, sagde hun videre.

Her ses dronning Margrethe i kjolen i 1992 sammen med nu afdøde prins Henrik. Foto: Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

Selvom Sofie Linde har et særligt forhold til kjolen, får hun desværre ikke lov til at beholde den. Den skal nemlig leveres tilbage til TV2.

- Jeg ville ønske, jeg kunne få lov at beholde den, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Er du klar over, hvordan vi (Sofie Linde og hendes datter Trine, red.) kunne lege 'Frost' derhjemme på et helt andet plan nu, end vi gør pt. med en virkelig lam paryk og et tamt kostume. Men det går nok ikke. Den ryger i kostumekælderen. Øv, lød det fra Sofie Linde med et smil.

Sofie Linde sammen med årets vinder, Alma Agger. Foto: Mogens Flindt

