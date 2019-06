Lagt for had: - Jeg krummer tæer

En af de fyre, der har skabt stor opmærksomhed under årets udgave af 'Paradise Hotel', er 21-årige Jonass Jannec.

Fra dag ét på hotellet har pigerne på 'Paradise Hotel' sværmet om den pigeglade Paradiso, og Jonass har ikke været bleg for at gengælde deres kærlige opmærksomhed.

Faktisk har han stort set hygget sig med samtlige piger på hotellet.

Netop det faktum har fået en del seere op i det røde felt. Især efter Jonass i en længere periode har flirtet med hotellets populære pige Klara Montes, som han har kysset med og hygget sig med i hemmelighed under lagnerne.

Lagt for had

De to kom under deres ophold så tæt på hinanden, at de ifølge Jonass lavede en aftale om, at de ikke skulle kysse med andre på hotellet. Men da popstjernen Bro for en stund tjekkede ind på hotellet, blev Klara Montes opmærksomhed hurtigt afledt. Hun endte med at kysse med den danske sanger i poolen, hvorefter de tog flirten hele vejen i et af hotellets soveværelser.

Jonass hørte dog hurtigt rygter om, at der foregik noget mellem Bro og Klara Montes, og det gjorde ham mildest talt rasende.

- Jeg har mistet alt for dig. Det er slut, sagde en rasende Jonass blandt andet til Klara efter episoden.

Jonass glemte bare liiiiiiige at fortælle, at han selv havde stået og kysset med 'Paradise'-deltageren Sarah Tiedt i smug kort forinden, og netop det har fået flere seere op i det røde felt.

Trusler og had

Siden episoden har Jonas Jannec fået mange vrede beskeder på diverse sociale medier, og derfor vælger han nu at fortælle sin side af sagen i et langt opslag på Instagram, hvor han også fortæller, at han har modtaget mange hadefulde beskeder og trusler, efter episoden blev vist på tv.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at antallet af beskeder har været meget voldsomt.

- Jeg har jo vænnet mig til, at der er kommet mange beskeder, efter jeg har været med i 'Paradise'. Det har både været positive og negative hele vejen igennem, men i sidste uge eksploderede det fuldstændig. Jeg fik rigtig mange ubehagelige beskeder, siger Jonas Jannec til Ekstra Bladet og fortsætter:

- De skrev alt fra, at de håbede, at mit grimme hår faldt af, til at de håbede, at jeg faldt død om, og at jeg ikke skulle håbe på, at jeg mødte dem i byen. Det var deciderede trusler, siger han.

Ifølge Jonas Jannec påvirkede de hadefulde beskeder ham overraskende meget.

- Inden jeg var med i 'Paradise', tænkte jeg, at sådan noget slet ikke ville påvirke mig, og at jeg sagtens kan stå ved, hvad jeg gør. Men når min indbakke så vælter på den måde, så er det meget voldsomt. Ni ud af ti beskeder var beskeder, hvor jeg blev svinet til. Det var både fra voksne mennesker og fra børn, og det blev jeg meget forbavset over, siger han og fortsætter:

- Det har faktisk påvirket mig meget mere, end jeg troede. Men jeg har gode venner og en god familie, der støtter op om mig. Man har gode og dårlige uger, og det her har påvirket mit humør. Det må jeg indrømme. Det er ikke fedt at føle, at hele nationen hader én. Jeg forstår slet ikke, at folk har lyst til at skrive hate. Fint nok at de har en holdning, men den kan de da holde for sig selv.

Jonass Jannec fik et godt øje til Klara Montes under deres deltagelse i 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen

Virker dobbeltmoralsk

Det er især de beskeder, der har kommenteret hans personlighed, som realitydeltageren er påvirket af.

- En ting er, at folk skriver, man har grimt hår, og at man spiller smart. En anden ting er, når folk begynder at blive personlige om ens person, opdragelse og familie. Så nu synes jeg, at det var passende at komme med et tilbageslag på Instagram, hvor jeg forklarer mig. Og samtidig vil jeg gerne komme med en udmelding om, at jeg selvfølgelig godt ved, at min opførsel ikke er helt efter bogen.

Ifølge Jonas Jannec havde han med opslaget også behov for at fortælle sin side af sagen, og hvad der efter hans opfattelse skete i forbindelse med hele dramaet mellem ham, Klara, Sarah og Bro.

- Jeg kan godt se, at jeg, ud fra det man ser på tv, virker meget dobbeltmoralsk. Jeg har stået og kysset med Sarah en dag inden, og så bliver jeg sur over, at Klara kysser med Bro. Men jeg anede ikke, at jeg havde kysset med Sarah, fordi jeg var så fuld. Jeg krummer tæer, når jeg ser det afsnit, hvis jeg skal være ærlig, siger han.

Jonass Jannec er havnet i en regulær shitstorm efter en episode i 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen

- Men er det ikke bare en nem undskyldning?

- Det vil nogen nok sige, at det er en dårlig undskyldning. Men alle, der har prøvet at være fulde, ved også godt, at man kan få blackouts, og man kan se på mine øjne, at jeg ikke ved, om jeg snaver, eller hvad jeg laver. Jeg fuckede op, og det kan jeg også godt stå ved. Men Klara fangede min interesse, og jeg blev ked af det, da hun kyssede med en anden, fordi jeg faktisk var vild med hende, og derfor reagerer jeg voldsomt. Jeg er ikke så god til at tale med mine følelser.

Jonas Jannec fortæller, at han og Klara i dag har lagt episoden bag sig, og at de stadig er venner.

- Vi har ikke et horn i siden på hinanden. Vi har set hinanden flere gange siden som venner, og vi har fået talt ud om tingene. Så der er ikke dårlig stemning eller noget ondt i det. Vi hygger os stadig, når vi ses, siger han.