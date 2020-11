Lagt for had: Overvejer at droppe 'Vild med dans'

Man skal lægge øre til meget, når man er på tv hver eneste uge.

Silas Holst er en af dem, der hver eneste uge modtager hårde kommentarer, når han svinger kroppen i 'Vild med dans', og det kan blive for meget for ham.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

'Åhhh glæden ved at lave “Vild med dans”... gid man dog ville tale ordentligt om andre... man bliver sgu så slået ud hver gang og tænker lidt om man ikke bare skal finde på noget andet at lave', skriver danseren i opslaget i går.

Det fulgte han allerede op på i dag, da han skrev endnu et opslag om samme emne. Her skriver han blandt andet, at det handler om, hvordan man taler til hinanden.

'Det er helt okay man ikke kan lide mig, men man kan godt sige det på en ordentlig måde. Jeg har svært ved at forestille mig at folk ville sige den slags til mig face to face og hvis man ikke ville gøre det, så skal man heller ikke skrive det,' skriver han.

I år danser Silas Holst med skuespiller og sanger Nukâka Coster-Waldau, der er hustru til Nikolaj Coster-Waldau.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Silas Holst, men det har endnu ikke været muligt.

Hård kritik: - Det er for meget

