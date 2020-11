Lagt for had: 'Ulidelig at se på'

Lørdag efter lørdag vågner danser Silas Holst op til en lang række beskeder ovenpå en fredag, der har stået i 'Vild med dans'' tegn.

Men langt fra alle beskeder er positive, og det fik i sidste weekend Silas Holst til at komme med et opråb på sin Instagram-profil, efter han og partneren Nukâka Coster-Waldau både var blevet kaldt 'svans', 'ulidelig at se på', 'uudholdelig' og meget andet.

Efter fredagens 'Vild med dans' fortalte Silas Holst i den forbindelse til Ekstra Bladet, at både han og Nukâka Coster-Waldau i weekenden havde været helt i kulkælderen efter de mange negative kommentarer.

- Det, der fik mig til at reagere på det i lørdags, det er, at jeg er ret vant til at vågne til rigtig mange søde beskeder, men også mange, der overhovedet ikke er søde. Jeg tror ikke, vi får flere beskeder, der ikke er søde end alle de andre par i denne her konkurrence, men jeg tror, at lørdag vågnede jeg og tænkte, at det er jeg vant til, men så lige bagefter tænkte jeg, at det skal jeg ikke vænne mig til. Det er der ikke nogen, der skal vænne sig til, siger han og fortsætter:

- Jeg ville råbe højt og sige: 'Tal lige ordentligt'. For jeg bliver da også skide ked af det. Jeg var ked af det hele lørdagen. Du (Nukâka, red.) var ked af det. Søndag var vi kede af det. Så må man rejse sig igen på et tidspunkt og tage en kop kaffe og se fremad, siger Silas Holst videre.

Seerne undrer sig: 'Hvad fanden foregår der?'

Glemmer det

Ifølge Silas Holst er det nemt for folk, der sidder bag en skærm, at glemme, at det er rigtige mennesker, de skriver de grimme ting om.

- Nogen glemmer, at vi fandeme også er mennesker. Nogen tror måske, at det bare er nogen, der er inde i fjerneren, men vi læser det, og jeg bliver da ked af det, når folk beder mig om at dø, eller flytte, siger Silas Holst og bliver suppleret af sin partner:

- Eller at vi skal forsvinde, fordi vi er grimme eller klamme, siger hun, og Silas Holst fortsætter:

- Eller når det kommer helt ned til, at min ørering gør, at jeg ser endnu mere bøsset ud, så er det svært at gøre folk glade.

Nukâka Coster-Waldau er rystet over, at der har fulgt så mange grimme beskeder med det at være med i 'Vild med dans'.

- Vi vil minde folk om, at det er et underholdningsprogram, og vi er med i det, fordi det er sjovt. Jeg har sagt ja for at prøve noget nyt, og det har været grænseoverskridende og skidesvært, siger hun, mens Silas Holst supplerer:

- Der er jo en mulighed for, at man i det her program kommer til at gøre sig til grin foran en million mennesker. Det er en risiko, man løber. Men det gør vi i håbet om, at vi får en sjov aften, men også at folk derhjemme får en fed aften. Hvis man synes, at Wafande er fed, og jeg er ufed, så skriv til Wafande, i stedet for at jeg er ufed, for jeg har svært ved at bruge det til noget rart, understreger Silas Holst.

Her er hans overraskende reaktion