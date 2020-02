Lagt voldsomt for had efter DR-program: 'Pigen burde fjernes'

Siden DR3-programmet 'Fars pige', hvor man følger Alva og hendes far Jens Østergaard, er blevet sendt, er det væltet ind med negative kommentarer og reaktioner til familien.

I de første afsnit af DR-programmet ser man blandt andet, hvordan teenageren Alva får sin fars kreditkort med på shopping, når hun skal ud at købe nye Chanel-øreringe, mens Alva ligeledes lokker Jens Østergaard til at købe dyrt tøj til hende, selvom han til at starte med siger nej.

Samtidig ser man, hvordan Jens Østergaard, der arbejder som entreprenør, hjælper Alva ned i et korset, mens han joker med, at 'hun ikke længere er tyk'. Samtidig fortæller Alva, at hendes far forventer, at hun ser godt ud, og at hun blandt andet har lange, tynde ben og stiletter på.

Særligt ovenstående situationer i tv-programmet har affødt kritiske reaktioner på de sociale medier. Du kan se eksempler på dem herunder:

Her ses eksempler på kritiske reaktioner på Facebook 'Shit virkeligheden rammer hende hård og brutalt, når hun engang oplever den virkelige verden og skal lave sine egne penge', skriver en kritisk bruger på DR3's Facebook-side. 'Et ynkeligt eksempel på en far der forsøger at købe sin datter og hendes omgangskreds , for selv at føle sig yngre', skriver en anden. 'Møgunge! Men også svært at være andet hvis forældre ikke træder mere i karakter og sætter grænser i stedet for at købe sine børn. Virkelig sørgeligt at se', skriver en tredje, mens en fjerde fortsætter: 'Hvad vil DR med dette overfladiske program ? Pigen burde fjernes fra sin syge far... Begge har så meget brug for hjælp', lyder det, mens flere konkluderer, at det er 'det mest vanvittige tv, de nogensinde har set'.

Her ses Alva sammen med sin far, Jens. Foto: Kristian Krog Kæmsgaard/DR

Tager det ikke så tungt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jens Østergaard for at høre, hvordan han har det med de hårde kommentarer, der er kommet i kølvandet på familiens medvirken i DR-programmet.

- I starten var vi meget overraskede over, at der var så mange, der skrev. Vi var blevet advarede om, at der kom nogle, men vi havde alligevel ikke forudset den shitstorm, der er kommet, siger han og fortsætter:

- Det er ikke noget, der har gået os så meget på. Nogle af de kommentarer der er kommet, er generelt misforståelser. Nogen af kommentarerne er jo totalt uforstående for os, og derfor har vi heller ikke taget dem seriøst, siger han.

- Men mange af kommentarerne går jo også på, at folk synes, du er en dårlig far. Hvordan har du det med det?

- Det går mig ikke så meget på. Hvis jeg syntes de havde ret, så var det gået mig på, men jeg snyes slet ikke de har ret.

Flere seere har kritiseret, at Alva bruger penge, som det passer hende. Foto: Jens Østergaard/DR

Anderledes i virkeligheden

Ifølge Jens Østergaard er det bestemt ikke alt, man ser på skærmen, og derfor mener han også, at seerne har misforstået flere ting.

- Det her med kreditkortet og Alvas store forbrug i de første to afsnit tror jeg især har skabt meget kritik og debat. Det man ikke ser på skærmen er, at Alva har tjent rigtig mange af sine egne penge ved at være hovedmodel for et koreansk firma over en længere periode. Hun lavede meget arbejde og fik gode penge for det, siger han og fortsætter:

- Dem har hun fået udbetalt løbende, og det er blandt andet dem, hun bruger. I de to første afsnit får den fuld gas, og det er jeg godt klar over skaber kritik og debat. Men det er jo tv, og det skal jo være lidt sjovt – men det blev nok lidt for sjovt i manges øjne.

Kritikken preller af på Alva, men ifølge Jens Østergaard tager han den seriøst. Foto: Simone Maria Kønig Lilmoes/DR

Også episoden med korsettet har fået folk til at reagere meget voldsomt.

- Vi har snakket en del om det herhjemme, for der er rigtig mange, der har nævnt den episode. Vi er meget overraskede over det, for det er en meget almindelig situation for os, og det var jo en stor joke og noget, vi lavede sjov med. Det forstår jeg ikke, at folk ikke kan se. Det er latterligt, at folk ikke kan se det, og det kommer virkelig bag på mig, siger Jens Østergaard, der dog også har måttet lægge øre til en anden kritik:

- Nogle af de der haters har skrevet, at jeg er ikke er autoritetsfuld nok, og det er rigtigt, at jeg er venner med mine børn i stedet for den gamle og mere autoritære type, som jeg selv er vokset op med. Det er et valg, der er kommet naturligt for mig. Jeg tror en af fordelene ved at være ven over for sine børn er, at man kommer dybere ind på livet af dem og bruger mere tid sammen med dem.

Tager det seriøst

- Men synes du slet ikke, at folk har ret i noget af den kritik, de kommer med?

- Alva er benhård og lader sig på ingen måde slå ud. Man skal også tænke på, at hun får en masse meget positive kommentarer. Jeg tænker nok lidt mere over kritikken, men lader mig ikke slå ud, fordi jeg ikke mener, den er berettiget, og at der er tale om misforståelser, siger han og fortsætter:

- Man skal også huske på, at det er tv, og folk brokker sig jo reelt ikke over Alva, men over den person, man ser i programmet. Man kan ikke få en tilstrækkelig ide om, hvordan vores liv er blot ved at se to afsnit af en tv-serie. Programmet er jo lavet for at underholde, selvom det er dokumentar.

Ifølge Jens Østergaard er alt langt fra, som det ser ud på tv. Foto: Simone Maria Kønig Lilmoes/DR

- Så du siger, at I giver den lidt ekstra gas?

- Ja. Det er klart. Det skal jo være underholdende. Dem, der har lavet programmet, har jo selvfølgelig valgt de sjoveste ting ud, og det er jo de ting, man ser. Når der har været kamera på, har vi forsøgt at være underholdende, og der er skruet lidt op for charmen. For os har det også været et mål at lave et godt program som kunne få flest mulige seere.

Jens Østergaard har dog svært ved at forstå, hvorfor det netop er deres program, der skal blive udsat for så hård en kritik.

- Alva kom med en god bemærkning nu her. Hun har undret sig over, hvorfor vi får så mange kommentarer. Hvorfor er der for eksempel ikke flere, der brokker sig over de forældre, der er forældre til de unger, der render rundt i 'Paradise Hotel' og opfører sig vanvittigt? Sådan opfører min datter sig altså ikke, så hvad har Alva gjort forkert?, siger han og tilføjer:

- Hun arbejder virkelig for det, så vi synes, det er uretfærdigt. Vi forstår ikke, at deres hate lige er rettet mod os og ikke andre programmer.

Også Alva har fået hårde kommentarer med efter programmet. Foto: Jens Østergaard/DR

- I programmet ser man jo, hvordan Alva kæmper med nogle ting. Hun har for eksempel svært ved at sove og udviser tegn på angst. Har det her ikke bare gjort det værre for hende?

- Det mener vi ikke. Tværtimod. Hun har fået meget selvtillid og selvværd ved at være med. Hun har gået rundt i et halvt år sammen med tv-holdet, og hun har lært en masse af at være sammen med voksne mennesker på den måde, siger han og tilføjer:

- Vi har haft det sjovt, og det har været lærerigt. Det er rigtigt, at Alva havde det svært, og at hun droppede ud af gymnasiet på grund af angst, men det her har været til gavn for hende at medvirke i serien, understreger han.

- Har du fortrudt, at I har været med i programmet i kølvandet på den store kritik?

- Nej. Men jeg synes, at man som seer skal følge med i episode tre og fire, for der kommer en interessant udvikling med Alva, som jeg synes, man skal følge. Det er en positiv udvikling og en form for 'heros journey'.

Du kan se 'Fars pige' på DRTV.