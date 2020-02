Lander stor rolle i ny 'Afdeling Q'

Når det femte bind i serien om Jussi Adler-Olsens Afdeling Q bliver filmatiseret, bliver det med den fremadstormende skuespillerinde Sofie Torp i rollen som politisekretæren Rose. Dermed afløser hun skuespillerinden Johanne Louise Schmidt, der indtil nu har haft rollen.

Det oplyser Nordisk Film i en pressemeddelelse.

30-årige Sofie Torp kunne i 2019 opleves i det prisbelønnede drama 'Ser du månen, Daniel', der for nylig sikrede hende en Robert for Årets Kvindelige Birolle.

Men nu kaster den unge skuespillerinde sig altså over rollen som Rose i filmen 'Marco effekten', hvor hun får selskab af Ulrich Thomsen og Zaki Youssef i rollerne som Carl Mørck og Assad.

Sofie Torp er både overrasket og beæret over at få rollen.

'Alle, som har læst Jussi Adler-Olsens imponerende romanværk om Afdeling Q, har med garanti deres egne oplevelser og billeder af Mørck, Assad og Rose. Jeg har også mine, især af kvindefiguren Rose, og derfor blev jeg både overrasket og meget glad for at få tilbuddet om at fylde netop denne rolle ud'.

'Det virker næsten grænseoverskridende at spille en karakter, som jeg har haft så store og stærke læseoplevelser med, når jeg har læst Jussis bøger. Nu skal jeg spille rollen, sådan som filmens instruktør ser karakteren. Det glæder jeg mig uendeligt meget til', udtaler Sofie Torp i pressemeddelelsen.

Her ses Sofie Torp sammen med en del af castet til 'Ser du månen, Daniel'. Foto: Anthon Unger

'Marco effekten' handler om romadrengen Marco, der bliver anholdt med en savnet pædofilimistænkt mands pas på sig.

Det bringer Carl Mørck og Afdeling Q på sporet af en sag om multinational korruption med ulandsbistand og et bestialsk mord, der skal dække over det hele.

Filmen instrueres af Martin Zandvliet og produceres af Mikael Rieks. Makkerparret står også bag filmsucceserne 'Under sandet' og 'Dirch'.

'Marco effekten' forventes at få premiere 1. oktober 2020.