Landmand bryder sammen: - Hvad sker der?

Kærlighed er lig følelser, og følelser kan gøre ondt.

Det gjorde de på Nicolaj Brunt Nielsen, der medvirker i dette års udgave af ’Landmand søger kærlighed’.

Se også: Landmand søgte kærlighed: Derfor gik forholdet i stykker

Genert og følsom

Den 25-årige landmands blik blev sløret af tårer, da han over for programmets vært, Lene Beier, forklarede, at genertheden har været en hæmning.

- Hvad sker der? Skal vi snakke om noget andet? spørger hun i et klip på tv2.dk, efter Nicolaj Brunt Nielsen stopper med at tale og tager sig til øjnene for at holde tårerne tilbage.

- Nej, det går, siger landmanden grådkvalt.

- Så du er genert og følsom? Prøv at hør: Det er en god ting, siger Lene Beier.

Siger ikke meget

Nicolaj Brunt Nielsen er en af seks medvirkende i programmet, der nu bliver sendt for sjette gang.

Se også: Lene Beier bidt af pytonslange

Over for TV2 har Nicolaj Brundt Nielsen efterfølgende forklaret, at sammenbruddet var en en kombination af flere ting.

- Hvis man er blevet afvist, og der så lige pludselig er en del, der har skrevet til én, så bliver man nok glad og lidt rørt.

- At så mange viser interesse, har jeg aldrig prøvet før, siger han.

Programmet vender tilbage til skærmen i aften klokken 20.00, og de to første afsnit kan allerede nu ses på TV2 Play.