'Landmand søger kærlighed': Derfor skjulte Ida vigtig detalje

Tirsdag aften var der premiere på en ny og speciel udgave af TV2-datingprogrammet 'Landmand søger kærlighed'. Lene Beier rejser denne gang ikke Danmark tynd for at finde det perfekt match til de kærlighedssøgende bønder. Tv-værten forsøger derimod at finde en partner til danske landmænd, der bor udenfor landets grænser.

En af dem, der er med i programmet, er Morten Larsen, der bor i Portugal. Og han er noget nær den perfekte mand, tænkte Ida Eskildsen, da hun så hans datingprofil.

Hun besluttede derfor, at skrive til Morten Larsen. Men i sin iver efter at blive valgt af ham, undlod hun at skrive en vigtig detalje fra sit liv. Det skriver tv2.dk.

- Måske var det nervøsiteten for, om han ville vælge mig fra på grund af det. Jeg følte, at jeg bare måtte møde ham, siger Ida Eskildsen, der valgte at udelade at fortælle Morten Larsen, at hun er mor til en lille dreng på to år.

Ida Eskildsen blev en af de kvinder, som Morten Larsen ud fra deres brev valgte at tage på speeddate med, og her følte hun, at hun måtte sige sandheden til landmanden.

- Jeg bliver nok lige nødt til at stjæle billedet, for der er noget, jeg ikke har fortalt dig i brevet, sagde hun, da hun mødte sin drømmelandmand for første gang.

Ida Eskildsen fortalte om sin lille dreng, og det var en oplysning, der kom som noget af en overraskelse for Morten Larsen, der synes, at det havde været god stil at skrive sådan noget, som når man indleder sit brev med at skrive, at man er loyal.

Trods den noget overraskende oplysning valgte Morten Larsen at gå videre med Ida Eskildsen i datingforløbet. Og i dag fortryder hun, at hun ikke fra starten var ærlig overfor Morten Larsen.

- Han fortalte mig, at han var en person, der gerne ville have det hele på bordet på én gang. Han gad ikke et forhold, hvor der hele tiden kommer mere og mere frem. Så jeg fortryder, jeg ikke bare sagde det, siger hun til tv2.dk.

Det er tirsdag klokken 20, at TV2 sender 'Landmand søger kærlighed - jorden rundt'.