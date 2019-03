Landmand-Troels indtager knalde-program

Discovery Networks har været på rov hos konkurrenten og kapret Troels Hymøller som ny deltager i 'Ex on the Beach'

Der er langt fra gården i Vestjylland til de frodige omgivelser på Mauritius.

Men det har ikke skræmt 'Landmand søger kærlighed'-profilen Troels Hymøller. Han deltog i sidste sæson af TV2-programmet, hvor kærligheden til Nadine Jansen ikke holdt.

Det betød, at manden med det store, rødlige skæg bibeholdt sin status som ledig på markedet, men han har tydeligvis ikke fået nok af kærlighedsprogrammer på tv.

Se og Hør erfarer, at Troels Hymøller får en rolle i den nye sæson af 'Ex on the Beach'. Over for Ekstra Bladet bekræfter Discovery Networks, der står bag blandt andre Kanal 4 og Kanal 5, at han er med som deltager.

Landmanden er dog ikke at finde i start-castet, men vil i stedet komme ind senere på sæsonen som en ekskæreste eller flirt til en af de andre beboere i villaen på Mauritius, hvor optagelserne fandt sted tidligere på året.

Kærligheden til Nadine holdt ikke. Nu søger Troels Hymøller lykken i 'Ex on the Beach'. Foto: TV2

Masser af sex

'Ex on the Beach', der produceres af Metronome, skabte masser af overskrifter sidste år, hvor særligt deltagernes løse forhold til sex gav overskrifter. På godt dansk blev der knaldet til højre og venstre i villaen, så selv den mest inkarnerede seer må have haft svært ved at følge med.

Særligt skabte deltageren Morten Kjeldsen meget debat på sociale medier, fordi han hurtigt fik kvinderne i kanen for derefter at miste interessen igen, når nyt kød entrerede villaen.

Det var første gang, at programmet blev vist på dansk tv, og i weekenden afslørede Discovery Networks, at programmets anden sæson får premiere 17. marts.

'Ex on the Beach' kan ses på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay.