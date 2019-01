Landmanden Thomas fandt kærligheden: Skal giftes til maj

For landmanden Thomas Bertram, der medvirkede i den seneste sæson af 'Landmand søger kærlighed', har programmet i den grad levet op til sit navn.

Her mødte han Nicoline Grim, og parrets forhold er kommet så vidt, at han har bedt om hendes hånd - efter kun at have kendt hinanden i syv måneder. Parret er også flyttet sammen.

- Jeg har altid vidst, at jeg ville giftes, fortæller den glade, nyforlovede landmand Thomas Bertram til Ekstra Bladet.

- Hun havde ikke lige set den komme, da vi skulle til at gå ned og spise morgenmad. Hun havde set den komme aftenen inden, hvis det var, tilføjer han.



Thomas friede

Lørdag aften spiste de fin middag på slottet, og søndag morgen 9. december friede Thomas.

- Ringen er en jeg selv har valgt. Det har jeg heldigvis helt frie rammer til, siger Thomas.

Brylluppet er sat til 25. maj og skal foregå på Dronninglund Slot, hvor parret også mødte hinanden første gang.

Da Thomas erklærede sin kærlighed til Nicoline Grim på skærmen for første gang, var det med en æske uden ring i.

- Hun har jo fået æsken, så hun skulle bare have ringen også, siger Thomas.

Landmand udsat for kritik og hadefulde kommentarer: Kirsten er det hele værd

Programmet hjalp os

Nicoline har flyttet adresse fra Holbæk til nordjyske Jerslev nær Brønderslev. Og der har da også været flere overvejelser fra Thomas' side, inden han valgte at fri til Nicoline.

- Jeg skulle lige finde ud af, om der var ting, vi overhovedet ikke kunne enes om. Men det har der ikke været problemer med, så det er dejligt, siger Thomas, der ikke rigtig har været i tvivl om, at de passer godt sammen, forklarer Thomas.

De havde begge været singler i noget tid, inden de medvirkede i programmet. Og programmet har været med til at sætte skub i tingene.

Se også: Faldt for Martin: - Jeg forstår ikke altid, hvad han siger



- Tv programmet har haft stor indvirkning på, at man i starten skal lære hinanden ordentligt at kende. Programmet gør, at man åbner sig mere, end man gør normalt. Vi kom længere med tv-programmet på de fem dage, fordi der er konkurrence om at få opmærksomhed. Så man er nødt til at komme frem til, hvem man vil være sammen med ret hurtigt, fortæller Thomas.

Hvad det unge par på 28 år skal hedde til efternavn, er der nogenlunde styr på.

- Nicoline har sagt til mig, at hun er ved at affinde sig med, at hun skal hedde Nicoline Bertram, melder Thomas ud.

I forhold til børn og fremtidsplaner. Så vil Nicoline gerne have børn inden de begge fylder 30.

- Vi har travlt med børn, hvis vi skal nå det, inden jeg bliver 30, siger Thomas og griner.

Se også: Efter 'Landmand søger kærlighed': Sådan går det Jørgen og alle de andre