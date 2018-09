Landsholdstjerne afslører: Derfor gik det galt i 'Vild med dans'

Lars Christiansen og Sofie Kruuse giver tilfældigheder og den svære cha cha cha en del af skylden for fredagens ringe karakter

Med sine to EM-titler og mange pokal-titler er Lars Christiansen vant til at holde trofæet højt hævet over hovedet.

Helt så fantastisk gik det imidlertid ikke, da han debutterede i 'Vild med dans' fredag aften.

Han blev nummer chok med aftenens laveste karakter på seks. Den kedelige score skyldtes flere ting, lader han og dansepartneren Sofie Kruuse forstå.

Se også: Landsholdsstjerne reddet af TV2's 'nye' regel

Lars Christiansen havde blandt andet svært ved at få musklerne til helt at slappe i cha cha cha'en.

- Der har været noget ved den der løssluppenhed. Det ligger ikke så naturligt til mig. Jeg er meget oprejst i min overkrop. Det skal jeg lige arbejde med.

- Jeg skal forstå koreografien. Dans har været lidt hårdt at arbejde med, siger Lars Christiansen. Foto: Mogens Flindt

Netop løssluppenhed er essentiel i den dans, forklarer hans dansepartner, Sofie Kruuse.

- Der er så mange tekniske dele i den dans, og du skal være meget mere løssluppen i din holdning, end du skal i en standarddans, forklarer Kruuse.

- Det er ikke nogen undskyldning, og alt andet end fire et-taller er vel meget godt, indskyder Lars Christiansen.

Den svære et'er

Ifølge Sofie Kruuse var det desuden en ulempe, at de var aftenens første par på dansegulvet.

- Det er altid svært at være par nummer et, fordi dommerne ikke har noget at sammenligne med, bedyrer hun.

- Og så er der mange gode par i år, tilføjer Sofie Kruuse.

Se også: Rosa vælter 'Vild med dans': - Mine boller hævede sgu'

Selvom Lars Christiansen kom dårligt fra start, er han ved godt mod.

- Det gik forventeligt. Det var første gang, og vi begyndte. Jeg havde sagt, at fire til seks point nok var okay. Vi skal ikke ligge barren for højt.

Uge 1: Her er dommernes karakterer Adam Duvå Hall og Mie Martha Moltke: 17

Signe Lindkvist og Thomas Evers Poulsen: 13

Lucy Love og Michael Olesen: 13

Rosa Kildahl og Esbern Syhler-Hansen: 8

Rolf Sørensen og Karina Frimodt: 8

Molly Blixt Egelind og Mads Vad: 20

Lars Christiansen og Sofie Kruuse: 6

Emmelie de Forest og Frederik Nonnemann: 11

Emil Thorup og Jenna Bagge: 10

Laila Friis-Salling og Morten Kjeldgaard: 10

Esben Dalgaard og Mille Funk: 16

Simon Stenspil og Asta Björk: 17 Vis mere Luk

Se alle deltagerne i dette års sæson