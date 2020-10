Langer ud: - Det er for underligt

Sara Bro giver ikke meget for den kritik, der har været af de to 'Vild med dans'-værtinder

'Skift den ene ud med en mand. Jeg tror, I mister seere, når to damer står i front'.

Sådan lyder ifølge Berlingske en række klager, som TV2 har modtaget de seneste uger rettet mod de to 'Vild med dans'-værtinder Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller.

Her udtrykker seere blandt andet utilfredshed med, at værtinderne er 'for nedringede', at der ikke er noget 'mandligt modspil', og at det er to kvinder, der er overladt til at styre pointene.

Den kritik preller dog af på radiovært Sara Bro, der er med i årets 'Vild med dans', hvor hun danser sammen med Morten Kjeldgaard.

- Det er på ingen måde et problem, at der er to kvindelige værter. Der er så mange andre programmer, hvor der er mandlige værter. Så kan man jo se dem, hvis man savner noget mandligt pingpong, siger hun med et smil og langer samtidig ud efter, at det overhovedet er noget, der bliver diskuteret:

Tordner: - Det er uværdigt

- Det er for underligt og en underlig debat at tage, for historisk set har der været mandlige værter på alle tv-programmer, og to kvindelige tv-værter i samme program - det synes jeg ikke, jeg har set før - i hvert fald ikke en serie på den måde.

Sara Bro og Morten Kjeldgaard gik videre til næste fredag i 'Vild med dans' efter en dramatisk omdans. Foto: Mogens Flindt

Heller ikke kritikken af værternes påklædning, giver DR-værten meget for:

- Folk skal have lov at have det tøj på, som de selv godt kunne tænke sig at have på. Både når de er i fjernsynet, og når de er derhjemme, slår hun fast, mens hendes makker, Morten Kjeldgaard, bakker op:

- Godt sagt!

TV2: Tankevækkende Hos TV2 undrer Thomas Richard Strøbech sig over kritikken: 'Det, der er overraskende for mig er, at NÅR der kommer kritiske henvendelser – enten på sociale medier eller via mails – handler det ofte om værternes køn og ikke deres arbejde. Det oplever jeg ikke med mandlige værter', skriver han i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter: 'Det undrer mig, at det er et ømt punkt for nogen, så det er værd at tage debatten om det. Om ikke andet for netop at modbevise pointen om at 'kvinder er noget pænt, der skal blandes op med noget mandligt'. Så det vil vi fortsætte med de næste mange fredage', lyder det videre. Underholdningsredaktøren understreger, at hele debatten om køn for ham virker malplaceret. 'Jeg synes det er tankevækkende, at alene det at have to kvinder i front for etstort underholdningsprogram stadig er noget, vi diskuterer i 2020. Det er jo ikke sådan, at Sarah og Christiane er valgt fordi de er kvinder, men fordi de er dygtige til deres job, har en forståelse og kærlighed til 'Vild med dans' – og de med sammenlagt fjorten sæsoner ved roret er de bedste til opgaven',

