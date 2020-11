Langer ud efter DR-program: 15-årige Michael føler sig ramt

Michael Wittrock mener, at humoren i Signe Moldes nye program kammer over

15-årige Michael Wittrock er stor fan af tv-værten Signe Molde, men da han torsdag tunede ind på hendes nye program 'Signe Molde på udebane', blev han slemt skuffet.

I programmet møder den kendte vært en række mennesker eller grupper, hun ikke er enig med eller ikke forstår. I torsdagens program var det LGBT+-miljøet, der stod for skud, og det provokerede Michael Wittrock, der selv er en del af miljøet.

- Jeg synes ikke helt, der bliver taget højde for, at det er mennesker, vi taler om. Det er som om, man bare forsøger at spinne noget billigt humor. Rigtig mange af os LGBT-personer har haft det svært gennem skolen og ungdomslivet, og her virker det som en nem måde at lave nogle jokes på, hvor der ikke rigtig er respekt for, at det er et følsomt emne for mange mennesker, siger han til Ekstra Bladet.

Michael Wittrock følte sig personligt ramt af tonen i Signe Moldes nye program. Foto: Privat

- Signe Molde siger selv, at formålet er at skabe nysgerrighed og nedbryde nogle fordomme ved hjælp af humor. Hvad tænker du om det?

Angriber DR-vært: Hun mobber

- Jeg er rigtig glad for, at det bliver belyst, og jeg er stor fan af Signe Molde, men jeg synes, det kammer over i programmet. Der er en konkret scene, hvor hun går over til en panseksuel mand i programmet og siger 'Du er bare sådan en, der gerne vil knalde med alle', og det virker bare som en dumsmart bemærkning, synes jeg, siger han og tilføjer:

- Det er rigtig fint, at der bliver stillet spørgsmål til ting, som det med de mange bogstaver, og vi er også mange, der står klar til at svare på spørgsmål, men vi vil gerne føle os respekteret. Jeg kunne godt mærke, at det kammede over og blev for meget her.

Kritik fra LGBT+ Danmark Organisationen LGBT+ Danmark angriber tonen i 'Signe Molde på udebane' i et længere skriv på sin hjemmeside. 'Desværre er elementer i programmet vinklet på en måde, som ikke stemmer overens med LGBT+ Danmarks værdier og ramme for, hvad der er sjov eller respektfuld satire’, skriver LGBT+ Danmark og understreger, at man generelt tror på, at selvironi og samfundssatire gør os klogere på os selv og hinanden. 'I programmet præsenterer Signe Molde LGBT+ Danmarks sekretariatschef Susanne Branner Jespersen for scenarier med transkvinder i kvindesport. Men programmets jargon og klipning mellem de transkønnede sportsudøvere og et grinende publikum resulterer i, at transkvinderne bliver gjort til objekt for spot og forargelse', lyder det blandt andet på hjemmesiden. 'Ekstra problematisk er det, at den befolkningsgruppe, som står for skud er blandt de mest sårbare i vores samfund.' Og angrebet fortsætter: 'Når Signe Molde på denne måde aftvinger befolkningsgruppers selvironi, havde vi derfor håbet på, at hun ville have lavet jokes om LGBT+ personer til LGBT+ personer fremfor til et forudsætningsløst publikum. Som programmet vinkler humoren om LGBT+ personer og i særdeleshed transkønnede, fremstår satiren snarere som mobning.' Vis mere Luk

Har oplevet chikane

Michael Wittrock fortæller, at han omkring 7. klasse sagde til sine venner, at han var homoseksuel.

- Senere har jeg selv tænkt, at det er meget svært at vide præcist. Så nu har jeg valgt at sige, at lige nu er jeg et menneske. Så må det være op til dagsformen, hvad jeg lige er til, siger han.

Michael Wittrock har selv haft ubehagelige oplevelser knyttet til, at han sprang ud som homoseksuel i en ung alder. Foto: Privat

Michael har tidligere oplevet, at folk har været efter ham og råbt skældsord af ham.

- Jeg tror ikke, at der er nogen LGBT-personer, som ikke har prøvet en eller anden form for diskrimination, og det er også kommet til mig. Jeg kan huske en specifik episode, hvor der blev kastet gulerødder efter mig i idrætslokalet, og det var selvfølgelig med fokus på, at dem skulle jeg have op i bagdelen, siger han og tilføjer:

- Det gjorde mig enormt ked af det, at jeg ikke kunne være lov til at være mig selv uden at skulle stå model til alt det.

- Følte du dig personligt ramt af programmet?

- Ja. Man bliver ramt af de her ting, og min kritik skal ikke kun være møntet på Signe Moldes program. Det er jo alle mulige mennesker, der stiller spørgsmål til de her ting. Men jeg følte mig ramt flere gange i løbet af programmet. Der var flere gange, hvor det ikke var helt stuerent, siger han.

- Men skal du ikke også kunne tage en joke?

- Jeg synes, at vi skal kunne snakke om tingene, og jeg skal også kunne tage en joke. Det vil jeg også gerne. Men det skal foregå på en respektfuld måde, og der skal snakkes ordentligt. I essensen er jeg glad for, at programmet blev sendt, for det bringer jo noget oplysning til folk, men det kan også blive for meget. Humor skal jo gerne være noget, alle kan grine af og være med på, siger han.

