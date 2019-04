Lars Mikkelsen i front for stor DR-historieserie

I 1920 blev en ny grænse trukket mellem Danmark og Tyskland – og Sønderjylland som havde været tysk i en årrække, blev dansk.

Men selvom den nye grænse blev til på baggrund af en fredelig afstemning, så har grænseområdet været skueplads for nogle af de mest dramatiske begivenheder i nyere danmarkshistorie, hvilket er blevet omdrejningspunkt i en ny historiefortælling på DR.

’Grænseland’ er et samlet værk, der både fortæller om tabet af og genforeningen med Sønderjylland og giver et bud på, hvad der skete med Danmark som nation i denne skelsættende periode af danmarkshistorien.

Historiske nedslag

DR tager seerne med gennem de historiske nedslag i kampen om grænsen, ved tabet af Sønderjylland, med sønderjyder i krig på tysk side, og når det skal afgøres, om Nordslesvig skal være dansk eller forblive tysk.

I Grænseland folder vi skæbner og livshistorier ud og fortæller om nogle af de personer, der stod i front, eller spillede en afgørende rolle, da væsentlige beslutninger skulle tages. Men også om helt almindelige mennesker, hvis liv blev forandret af de store begivenheder og det er netop de historier og personer, som DR ønsker at vække til live.

- I ’Historien om Danmark’ så og hørte vi Lars Mikkelsen fortælle om nogle af de mest afgørende øjeblikke i vores historie. Det gjorde han med så stor ægthed og overbevisning, at vi fik lyst til at spørge om han ville hjælpe os igen - i en ny historie-serie om Danmarks Genforening. Heldigvis sagde han ja til at tage os alle med ind i historien på ny, og jeg glæder mig ekstremt meget til samarbejdet med en af Danmarks bedste fortællere om en afgørende del af Danmarks historie, siger Ane Saalbach, producent for ’Grænseland’.

Skærpet interesse

- Inden jeg gik i gang med forberedelserne til ’Historien om Danmark’ vidste jeg godt, at historie optog mig en hel del. Men det er kommet bag på mig, i hvilken grad min interesse er blevet skærpet. Og i takt med, at jeg får mere viden om historie jo mere vigtig bliver den for mig. Så da DR foreslog, at vores næste fælles projekt skulle handle om Danmarks genforening, var jeg ikke længe om at slå til. Jeg glæder mig til at bidrage til at nuancere en meget væsentlig del af vores historie i forhold til vores selvopfattelse som nation, siger Lars Mikkelsen.

Det er holdet bag ’Historien om Danmark’, der står bag ’Grænseland’ med Ane Saalbach som seriens producent. Serien er baseret på dramatiseringer og rekonstruktioner af faktiske begivenheder og personlige fortællinger og henvender sig til et bredt publikum, så hele familien kan se med.

Grænseland vil, som ’Historien om Danmark’, blive til i samarbejde med historiske eksperter, ligesom DR’s fokus på genforeningen i 2020 forventes at udspille sig med flere programmer på tværs af DRs platforme og i samarbejde med eksterne partnere for at kunne give befolkningen flere perspektiver og oplevelser med danmarkshistorien.

Seerne kan opleve resultatet i løbet af jubilæumsåret 2020, hvor serien er planlagt til at blive sendt søndage klokken 20.00 på DR1.