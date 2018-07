Legendarisk dansk tv-program vender tilbage

Det vil snart igen være muligt for hele familien at samles om tv'et og følge med, når programmet 'Lykkehjulet' vender tilbage med en ny vært på TV2 til efteråret.

Det er den garvede 'Go' morgen Danmark' vært Mikkel Kryger, der får tjansen som vært på programmet, der tidligere har været styret af de kendte tv-værter Bengt Burg og Michael Meyerheim.

Til TV2 fortæller Mikkel Kryger, at han det er en drengedrøm at få lov til at følge i de to herres fodspor.

- Jeg har altid tænkt, at det ville være sjovt at lave, men jeg regnede ikke med, at det nogensinde kom tilbage, siger han til TV2.

- Jeg gider ikke være nervøs, men jeg er spændt. Det er store sko at skulle udfylde, for Bengt Burg og Michael Meyerheim, som lavede det i sin tid, er nogle af de største helte inden for tv. Så det er selvfølgelig med en vis ærefrygt – og det kan man godt blive spændt i maven over, lyder det fra den 35-årige vært.

Det er i forbindelse med TV2s 30 års jubilæum, at man vælger at genoplive det kendte tv-program.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mikkel Kryger, Bengt Burg og Michael Meyerheim.

