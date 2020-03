Legendarisk DR-program vender tilbage

Hvis du torsdag aften tuner ind på DR1, vil du kunne se Peter Qvortrup Geisling tilbage som vært på programmet 'Lægens Bord' for første gang siden 2007.

Torsdag aften lanceres nemlig en særudgave af programmet i kølvandet på udbredelsen af coronavirus, hvor danskerne kan få svar på deres spørgsmål om sygdommen.

- 'Lægens Bord' genopstår i aften, og det er jo meget specielt, når det sidste gang var i 2007, at vi sendte, siger Qvortrup Geisling til Ekstra Bladet.

- Men i denne tid er det vigtigt at grave det frem igen, og vi kommer til at give danskerne svar på de spørgsmål, de nu måtte have. Det handler om din sundhed, dine spørgsmål og fakta, og vi vil sende det de næste dage, siger han videre.

Peter Qvortrup Geisler sammen med Jodle Birger i 'Lægens bord' i 2003. Foto: Jesper Stormly Hansen

Qvortrup Geisling glæder sig til atter at kunne byde velkommen til 'Lægens Bord'.

- Jeg havde godt nok ikke regnet med, at jeg skulle stå der igen. Men det er jo mit hjertebarn, så jeg glæder mig, siger Qvortrup Geisling, der har haft enormt travlt de sidste dage som konsekvens af coronavirus.

Udover en særudgave af 'Lægens Bord' har DR også flere ændringer i kølvandet på coronavirus.

Få et overblik over dem her: