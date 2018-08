Legendarisk DR-vært vender tilbage

Den mangeårige DR-vært Jørn Hjorting tager del i fejringen, når P5 onsdag den 5. september markerer, at det er 50 år siden, at DR sendte programmet ’De ringer – vi spiller’ for første gang.

Ser man bort fra årene 2007-2011, har radioprogrammet været sendt lige siden 1968

Nu om dage er det radiovært Peter Sten fra DR i Næstved, der tager telefonerne, får en snak med lytterne og stiller dem lette og svære spørgsmål, når Frøken Klokken har talt. Det hele rundes af med en ønskeplade.

Han glæder sig til fejringen og over, at programmets grundlægger, den nu 87-årige Jørn Hjorting, vil være med til at tage en snak med lytterne på den runde fødselsdag. Jørn Hjorting vil samtidig øse af minderne fra de 28 år, han løftede røret.

Jørn Hjorting beretter, at det nu var meget tæt på, at ’De ringer – vi spiller’ var blevet kvalt i fødslen. Også længe inden, at programmet i 1980’erne blev genstand for hidsige debatter i det daværende radioråd, hvor ikke mindst biskoppen i Ribe førte an i kritikken.

Jørn Hjorting grundlagde 'De ringer - vi spiller' i 1968, og han tager også telefoner ved jubilæet. Lykkehjulet blev brugt til at trække telefon-endetal til næste uges program. Foto: DR

Lagde telefoncentral ned

’De ringer – vi spiller’ blev ved starten den 4. september 1968 sendt på P1, der ellers dengang især havde haft skoleradio og fiskerinoteringer på programmet onsdag formiddag, som Jørn Hjorting husker det. Han havde dog også selv lavet programmet ’Formiddagsværtinden’, hvor han rejste landet rundt med en båndoptager - forud for telefonprogrammets start.

- 'De ringer – vi spiller’ var en succes fra begyndelsen, og det var en del af problemet. I det første program var det folk fra det daværende 08-område – det vil sige Nordjylland, som måtte ringe ind. Det lagde centralen i Aalborg ned. Ugen efter skete det samme på Fyn, og efter den tredje udsendelse fik vi klager fra telefonselskabet KTAS, fordi der var kommet 17.000 opkald på en time, og fordi vi fik skyld for at genere deres erhvervskunder, husker Jørn Hjorting.

Resultatet blev, at man skulle ringe ind tidligt om morgenen, hvis man ville være med i onsdagens ’De ringer – vi spiller’, ligesom der blev indført et tocifret endetal, så telefonsystemet ikke blev lagt ned.

Sådan så det ud, da ’De ringer – vi spiller’ fejrede 25 års jubilæum i 1993. Her er det Jørn Hjorting og mange af dem, der har afløst ham ved telefonen undervejs gennem årene. Foto: DR

Svensk inspiration

Ideen til programmet fik Jørn Hjorting under en tur til Sveriges Radio, hvor han faktisk var for at blive klogere på 'Svensktoppen’, som blev omsat til ’Dansktoppen’ den 1. september 1968, og dermed også har eksisteret i 50 år i disse dage. En svensk radiovært præsenterede ham for ’Ring, så spelar vi’, som Sveriges Radio havde lanceret med succes i april 1968, og den dag i dag sender P4 i Sverige fortsat programmet hver lørdag morgen.

Efter sendepausen fra 2007 til 2011 blev programmet sjovt nok genoplivet netop på Jørn Hjortings 80 års fødselsdag i 2011, og ’De ringer – vi spiller’s danske opfinder var da også den første, der var igennem i røret hos Peter Sten.

Fødselsdagsfejringen af ’De ringer – vi spiller’ kan høres på P5 onsdag den 5. september fra klokken 10.03-12.00.