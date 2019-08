Legendarisk program i stor ændring

'Troldspejlet' vil i fremtiden blive sendt på DR2, hvor det skal være et voksenprogram

'BREAKING: TROLDSPEJLET BLIVER VOKSENPROGRAM.'

Sådan indleder det folkekære program 'Troldspejlet' et opslag på deres Facebook-side tirsdag.

- For 30 år siden var det at være 'nørd' ikke noget, man ligefrem skiltede med - man holdt det lidt for sig selv. Men heldigvis har verden ændret sig meget.

- Det er jo sådan med nørderi, at der altid er nye, spændene oplysninger i vores verden, og dem vil vi gerne dele med jer seere. Derfor er 'Troldspejlet' nu på DR2. 'Bliver det så for voksne?' Ja, det gør det, siger programmets legendariske vært, Jakob Stegelmann, i en video delt i opslaget.

Stadig nørder

Programmet kommer til at hedde 'Troldspejlet & Co.' og det vil altså blive sendt på DR2 som et voksenprogram.

Årsagen til dette valg er ifølge Jakob Stegelmann, at de personer, der så programmet som barn, formodentlig stadig er interesserede i nørdede ting som 'Star Wars' og gaming.

Det giver desuden mulighed for at tale om spil og film, som ikke er for børn, oplyser værten i videoen.

Ud over disse ændringer vil der i fremtiden også være publikum til stede i studiet, ligesom der vil komme besøg af 'folk, der også er nørder,' til en snak om nørderi.

Ændringerne finder dog ikke sted lige med det samme. I opslaget fortæller de, at de kun lige er gået i gang med alle ændringerne, så der vil gå nogle måneder, før de er klar.

'Troldspejlet' har underholdt danske nørder siden 1989 på flere forskellige DR-kanaler.