Legendarisk restaurant genopstår

Der er mega burgere, milkshakes og masser af nostalgi på menuen i øjeblikket på Melrose Avenue i West Hollywood.

Her har en pop-up-udgave af den populære diner Peach Pit fra tv-serien 'Beverly Hills 90210' slået dørene op. Det skriver mediet The Hollywood Reporter.

Nu vender ikonisk serie tilbage til dansk tv

Dineren spiller en central rolle i den populære ungdomsserie, hvor den er stamsted for vennerne Dylan, Kelly, Donna, Steve, David, Brandon og Brenda.

Foruden menuen er dinerens indretning også skabt, så den kan fremkalde minder hos seriens fans, og får dem til at føle sig som en del af seriens univers.

De populære medlemmer af 'Beverly Hills 90210'-kliken. Foto: Moviestore Collection/REX/All Over

Som i serien

Det siger Lindsay Leaf, der er underdirektør for oplevelsesmarketing ved det amerikanske medieselskab PopSugar, som har været med til at genåbne dineren.

- Den er skabt for at efterligne det, som vi husker og elsker højt ved scenerne i serien.

- Når folk træder in i Peach Pit, føler de, at de træder ind i dineren fra serien, siger hun til The Hollywood Reporter.

Efter pludseligt dødsfald: Nu hyldes Luke Perry

Få dage

De fans, som lægger vejen forbi pop-up-dineren, vil også blive mødt af familiære stemmer.

Skuespillerne Tori Spelling og Brian Austin Green, der spiller henholdsvis Donna Martin og David Silver, har således indtalt replikker, som danner stemning i dineren.

Den genopståede Peach Pit har åbent i tre dage. Åbningen kommer i forbindelse med, at flere af skuespillerne fra det originale cast fra den ikoniske serie vender tilbage i en ny serie.

Serien, der kommer i seks afsnit, får amerikansk premiere den 7. august. To dage senere vil danske tv-seere kunne opleve seriens første afsnit, når det bliver vist på TV2 Zulu.