Legendarisk tv-serie vender tilbage

Fans af serien 'Beavis and Butt-Head' kan godt begynde at glæde sig

Var du også en af dem, der gik og citerede Beavis og Butt-Head i 90'erne?

Nu kan Comedy Central bekræfte, at den populære serie vender tilbage med hele to nye sæsoner.

Skaberen, Mike Judge, er med på projektet og skal lægge stemme til begge karakterer.

Men de nye sæsoner er ikke bare en fortsættelse af serien fra 1993 omkring to teenagere fra Texas.

Derimod har skaberen valgt at smide de to karakterer ind i den moderne verden.

'I denne her version kommer Beavis og Butt-Head ind i hele generation Z-verdenen,' lyder det fra Comedy Central i en pressemeddelelse, som People bringer.

Definerende serie

Det er endnu ikke kommet frem, om de to karakterer er teenagere i de nye sæsoner, eller om de nu skal være forældre, der ser på folk i generation Z.

'Beavis og Butt-Head har været definerende for en generation af unge, og vi kan ikke vente med at navigere i denne her verden, der egentlig er lysår fra den, hvor de startede,' lyder det fra Chris McCarthy, der er President of Entertainment & Youth Group.

Den originale serie var kendt for at være grænsesøgende og for vanvittige stunts, der ofte fik kritik.

I 1996 udkom der også en spillefilm om serien.