Lene Beier scorer nyt stort job

I disse uger kan Lene Beier ses som en slags Kirsten Giftekniv i TV2-programmet 'Landmand søger kærlighed'. Programmet står den populære tv-værts hjerte meget nær, men om kort tid skal hun i gang med optagelserne til et spritnyt program, som hun allerede ved, hun også vil komme til at holde meget af.

Lene Beier skal sammen med Rane Willerslev, der er direktør på Nationalmuseet, lave en række programmer om danskernes historie gennem de seneste 100 år.

- Jeg skal være vært sammen med Rane og nogle andre eksperter. Jeg er jo uddannet historielærer, så jeg glæder mig sindssygt meget til det, siger Lene Beier til Ekstra Bladet.

Programmet vil inddrage helt almindelige danskere i fortællingen.

- Vi inviterer alle danskere, der har nogle ting i gemmerne, som fortæller noget om vores fælles danmarkshistorie. Og så laver vi seks programmer med forskellige temaer om det.

- Temaerne er ikke lagt fast endnu, men omdrejningspunktet er ligesom, at alle kan involvere sig, hvis man har noget i gemmerne derhjemme, der kan fortælle om vores tid, siger Lene Beier.

Optagelserne til det nye program starter i slutningen af november, og Lene Beier understreger, at hvis man har noget historisk interessant liggende derhjemme på loftet, der kan fortælle noget om vores historie, så skal man ikke holde sig tilbage.

- Der er lige kommet spots ud, hvor vi opfordrer folk til at komme frem med det, hvis de har noget i gemmerne, siger hun.

Det hele skal munde ud i en stor udstilling, der siger noget om vores tid de seneste 100 år.

Lene Beier glæder sig over, at programmer om danmarkshistorien finder plads på skærmen på både DR og hos TV2 for tiden.

- Ja, heldigvis! Jeg tror, at vi er i en tid, hvor alting er i opbrud, og jeg tror, at det ret vigtigt, at vi finder ud af, at vi er historie-skabte. Men vi er også historieskabende. Hvis vi ikke kender historien, gentager vi de fejl, vi har lavet før i tiden. Derfor er det vigtigt for os at vide, hvad der er sket, før vi står her i dag, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror også, at historie er noget, der kan give os en fællesskabsfølelse - lidt lige som sport kan. Det er heldigvis ved at vinde mere og mere indpas, at historie er noget, vi er fælles om.