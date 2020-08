Lesbisk par i nyt realityprogram: Svært at være to stærke kvinder i et forhold

Samira og AC håber at lære at gå på kompromis ved at deltage i 'Singletown'

Det nye realityprogram 'Singletown', hvor danske par splittes op og tilbringer en sommer hver for sig som singler, får ikke kun heteroseksuelle par.

24-årige Ann-Camilla Reichgruber og 23-årige Samira Osman Abokar er med. De studerer begge til pædagog, går i samme klasse, er i samme studiegruppe og de bor sammen.

Derfor har det været en omvæltning pludselig at blive adskilt i hver sin lejlighed.

- Det er rigtig hårdt, at vi ikke kan have den daglige kontakt, som vi plejer at have. Det er hårdt for mig ikke at vide, hvordan hun har det. Om hun trives, om hun har det godt, eller om hun døjer med noget, fortæller Samira til Ekstra Bladet.

Samira synes, det er 'nice', at der er et homoseksuelt par med i programmet, men mener, at Gustav Salinas tog det store læs på den front. Foto: Janus Nielsen

To stærke kvinder

Ann-Camilla, der til daglig blot kaldes AC, fortæller, at de er med i programmet, fordi de begge er stædige kvinder, der kunne nyde godt af at blive lidt mere rummelige.

- Vi døjer lidt med, at det kan være svært at gå på kompromis. Vi er herinde for at blive bedre til det og for at lære det. Det kan være svært, når man er to stærke kvinder i et forhold, fortæller hun.

- Kompromis, på hvilken måde?

- Vi vil gerne begge have ret. I 'Singletown' bor vi med fem andre, vi kan tale med og høre til deres holdninger. Jeg ved godt, at jeg kan være lidt egoistisk, det er jeg meget bevidst om, men herinde kan jeg få den smækket i hovedet af fem mennesker, det giver måske lidt mere, end når bare én siger det.

AC er ny deltager i 'Singletown'. Hun er ikke nervøs for, at Samira falder for en anden. Hun er mere nervøs for, at Samira falder og slår sig, siger hun. Foto: Janus Nielsen

Gustav tog kampen

I 'Singletown' udsættes ny-singlerne for diverse fristelser i form af dates. Da Ekstra Bladet møder Ann-Camilla og Samira - i hver deres lejlighed - har Ann-Camilla allerede set på en tv-skærm, at kæresten gennem 20 måneder har været på date med en anden.

- Du må se, hvordan jeg reagerer i programmet, men jeg kan sige, at hele min krop ikke har det så rart, siger Ann-Camilla om oplevelsen uden at ville uddybe den nærmere.

- Er I også med for at vise, at kærligheden er lidt mere rummelig end det dreng-pige, man normalt ser i realityprogrammer?

- Det har jeg ikke skænket en tanke, lyder det fra Samira, der identificerer sig selv som biseksuel.

- Selvfølgelig er det nice at vise, der også kan være homoer med, det giver noget. Men jeg synes, folk skal være, hvad de er. Uanset hvad de er til. Jeg tror også, at Gustav (Salinas, red.) har taget den kamp for os alle sammen, fortsætter hun.

Hvordan det går Samira og AC i 'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay til efteråret.