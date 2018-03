Lettet Oliver efter X Factor-exit: Det var for voldsomt

Andet liveshow blev endestationen for 15-årige Oliver, der her til aften måtte forlade 'X Factor' i tårer, efter han var blevet sendt hjem af Remee.

Røg ud i tårer: Det bliver tortur hvis du går videre

Det skete ud fra argumentet, at Oliver var en fremragende sanger, men ikke mentalt klar til det pres, der følger med deltagelsen. Og det ræsonnement kunne Oliver sagtens følge.

- Det er træls, men jeg er lidt lettet. Jeg kunne godt mærke, at det var en alt for voldsom oplevelse for mig - lige nu i hvert fald, lød det efterfølgende fra Oliver, da Ekstra Bladet mødte ham.

Her understregede han samtidig, at han havde elsket at være en del af programmet.

Oliver endte for anden uge i træk i farezonen. Denne gang mod Anne Mette og Tomas, der fik lov at blive i programmet. Foto: Mogens Flindt

Du bryder ud i tårer på scenen. Hvad går der igennem dit hoved?

- Der går ikke rigtig noget igennem mit hoved, det er bare, fordi jeg ser alle de her søde mennesker. Jeg ser min søde dommer Sanne, min familie og jeg tror bare, det var på tide, at jeg ikke skulle det her mere.

Højst usædvanligt spurgte Remee den unge deltager, om han egentlig ønskede at fortsætte. Om han følte sig klar til en uge mere. Til det siger Oliver.

- Han kunne godt se på mig, at jeg måske ikke var så tilpas, som jeg kunne være, fordi jeg er endt i farezonen to gange. Da jeg stod deroppe, var jeg sgu ikke så glad for det, erkendte han.

