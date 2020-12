'Lidt lam' afslutning

SPOILER ALERT!: AFSLUTNINGEN PÅ 'THE UNDOING' AFSLØRES LÆNGERE NEDE

Britisk tv-vært ikke imponeret over afslutningen på Susanne Bier-instruerede 'The Undoing'

Sjette og sidste afsnit af 'The Undoing' kunne fra mandag streames på HBO Nordic her til lands. Også i Storbritannien blev afslutningen gjort tilgængelig, og den imponerede ikke Pierce Morgan, vært på 'Good Morning Britain', selvom han for en gang skyld startede pænt ud.

- Jeg var meget længe oppe i aftes for at se 'The Undoing'. Den var fremragende', lagde Piers Morgan ud.

Medvært Susanna Reid mente, at serien ville give alle mareridt. Piers Morgan var af en anden holdning.

- Ikke rigtigt. Jeg syntes, afslutningen var lidt lam.

- WHAT?!, brød Susanna Reid ind.

HVIS DU VIL UNDGÅ SPOILERE SÅ LÆS IKKE VIDERE

Susanne Bier i instruktørstolen under indspilningen af 'The Undoing', som hun også har været med til at producere. Tv-serien er skrevet af David E. Kelley og baseret på krimien 'You Should Have Known' skrevet af Jean Hanff Korelitz. PR foto

Instruktør Susanne Bier i midten af billedet sammen med skuespillerne Édgar Ramírez (som spiller drabsefterforsker Joe Mendoza) og Lily Rabe (Sylvia Steinetz). PR foto

Og så smed Piers Morgan ellers brænde på bålet og genantændte en gammel kendiskrig.

- Jeg vil også sige, at Hugh Grant bliver bekræftet som en lyvende, snydende, narcissistisk, gennemgående ubehagelig person, som alle ender med at hade. Egentlig meget virkelighedstro, lød skudsalven, som de netop vågnede briter skulle sluge morgenteen med, skriver Metro.

Morgan og Grant røg i totterne på hinanden mod slutningen af 2019, da skuespilleren begyndte at blande sig i politik op mod det britiske parlamentsvalg i december. Det brød tv-værten sig ikke om og tweetede 'Who gives af flying fuck'.

SPOILER! SPOILER ALERT!: AFSLUTNINGEN PÅ 'THE UNDOING' AFSLØRES I FAKTABOKSEN! I 'The Undoing' spiller Hugh Grant doktor Jonathan Fraser, der anklages for mord på sin elskerinde Elena Alves, spillet af Mathilda De Angelis. Hans kone, Grace Fraser, spilles af Nicole Kidman. Hele serien har været en stor gætteleg i forhold til, hvem der mon myrdede elskerinden, men hen mod slutningen af sidste afsnit strammes nettet om Jonathan Fraser, som har været hovedmistænkt under hele serien. Han udebliver fra sidste retsmøde og tvinger sin søn ud på en køretur, der ender på en bro, hvor Jonathan Fraser truer med at springe ud. Ingen er til slut i tvivl om, at Jonathan Fraser er den skyldige. Vis mere Luk

Vanity Fair er lidt mere moderate i kritikken, men skriver dog, at afslutningen fik flere seere til at rulle med øjnene.

'Griner min røv i laser: Vi fik fortalt sandheden i seks afsnit, og vi troede stadig, at det var de andre, der gjorde det,' skriver en Twitter-bruger.

En anden Twitter-bruger rammer den også meget godt:

Os: Hvem dræbte Elena?!

HBO: Jonathan

Os: Var det Grace? Var det Fernando?

HBO: Jonathan

Os: Måske gjorde babyen det?

Donald Sutherland som Grace Frasers far. Pr foto

I et interview med Variety prøver Hugh Grant at forklare, hvorfor hans ellers umiddelbart charmerende karakter begår drab.

- Han er bare så narcissistisk, at han mener, at den virkelige Jonathan er den fantastiske doktor, gode far og ægtefælle.

- Jeg tror, han lever af tilbedelse og utvetydig kærlighed, siger Hugh Grant, som også tror, at Jonathan Fraser skjuler en mørkere side.

- Jeg tror ikke, at det er første gang han udøver vold, da han dræber Elena. Jeg tror, der har været tidligere eksempler, hvor det er blevet dæmpet ned, siger Hugh Grant.

Elskerinden Elena Alves, spillet af Mathilda De Angelis, som bliver dræbt i første afsnit. PR foto

I hans øjne er seriens afslutning perfekt for hovedpersonen.

- Han ved, han er færdig. Måske vil han hoppe ud fra broen, måske vil han ikke, men han er centrum for begivenhederne. Det er ikke forfærdeligt for ham med alle de helikoptere og tv-stationer. Han er narcissist, og det forsvinder aldrig. Hvis han ryger ned, skal det ske med et brag, siger Hugh Grant til Variety.