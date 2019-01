Lige nu: Her er de Oscar-nominerede

Håbet om en dansk Oscar-nominering i 2019 er slukket.

Tirsdag klokken 14.30 - dansk tid - afsløres det, hvilke film, der bliver nomineret til den prestigefyldte filmpris. Og her måtte det danske bud 'Den Skyldige' altså se sig slået af de fem film: 'Cold War' fra Polen, 'Roma' fra Mexico, 'Werk ohne Autor' fra Tyskland, 'Kapernaum' fra Libanon og 'Shoplifters' fra Japan.

Thrilleren med Jacob Cedergren i hovedrollen fik ellers fantastiske anmeldelser i USA ved premieren på Sundance Film Festival i januar og har vundet flere internationale priser.

Se også: Dansk Oscar-kandidat får stor filmpris

Filmen er svenske Gustav Möllers spillefilmsdebut. Den foregår i realtid en nat på en dansk alarmcentral.

I den altoverskyggende hovedrolle ses Jakob Cedergren som politibetjenten Asger Holm, der besvarer et 112-opkald fra en bortført kvinde.

Følg med LIVE øverst - og se hvilke film, der bliver Oscar-nomineret

(Artiklen fortsætter under videoen)

Se traileren til 'Den Skyldige' her

Storfavoritten

En film, der rent faktisk blev indstillet til en Oscar, er den mexicanske 'Roma', der er instrueret af Alfonso Cuarón. Manden, der også står bag film som 'Gravity', 'Children of Men' og '...Og din mor!'.

'Roma', der flere gange er blevet udråbt som en af de bedste film i 2018 af diverse anmeldere og medier, må i den grad siges at være favorit.

Filmen har vundet et hav af priser - deriblandt to Golden Globes for bedste 'bedste ikke-engelsksprogede film' og 'bedste instruktør'.