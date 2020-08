Linse chokerer

Linse Kessler er normalt kendt for sine lange, lyse lokker, men i den kommende sæson af 'Familien fra Bryggen' lader hun sig kronrage.

Det fremgår af en video, hun har lagt på sin Instagram-profil.

Her ses Linses stylist, Niels Laigaard - bedre kendt som Moster Niller - hive trimmeren frem.

- Jeg ved bare, at jeg kommer til at fortryde det her lige om lidt. Det er skide nederen, siger en storsmilende Linse i klippet, mens Moster Niller klipper de første totter af.

Mørkt eller lyst?

- Gud, hvor er du mørkhåret, konstaterer han i klippet, mens han knokler løs med trimmeren.

Da han er færdig med at kronrage hende, kører Linse hænderne gennem den trimmede manke.

- Åh, hvor er det mærkeligt. Det er da meget flot, lyder det fra den 54-årige tv-personlighed.

- Men det ser fucking godt ud, svarer Moster Niller.

Blandede reaktioner

Klippet slutter med, at Linse vil ringe til datteren, Stephanie 'Geggo' Salvarli.

På sin Instagram-profil skriver Linse:

'Det er vigtigt at gøre noget vildt indimellem. Jeg elsker det,' skriver hun.

Kommentarerne spænder vidt lige fra: 'Jeg elsker det', 'Hvor er du sej' og 'Det klær dig' til 'Whaat!' og OMG'.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Linse Kessler.