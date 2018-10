Linse fortryder gigantisk halstatovering: Går igennem smertehelvede

Tilbage i januar i år viste realitystjernen Linse Kessler stolt sin nye kropsudsmykning i form af endnu en tatovering frem for sine tusindvis af følgere på de sociale medier.

Men denne gang var det ikke hvilken som helst tatovering, hun havde erhvervet sig.

I Sverige havde Linse Kessler nemlig lagt sig under nålen og fået tatoveret et gigantisk, sort mønster på sin hals.

Da Ekstra Bladet talte med hende i den forbindelse var hun fryd og gammen og lykkelig over det nye blæk på sin hals. Men det har ændret sig nu - blot et halvt års tid efter. Hun er nemlig allerede i gang med at få den fjernet igen.

Det fortæller hun i aftenens afsnit af 'Familien fra Bryggen', der bliver sendt på TV3.

Udmeldingen kommer efter, at flere fans på Linse Kesslers sociale medier har undret sig over, hvor halstatoveringen er blevet af. Bryggen-dronningen har nemlig den seneste tid dækket den til med tørklæder og makeup, og med tiden er tatoveringen blevet mindre og mindre synlig.

- I øjeblikket går jeg jo og dækker den med makeup. Ærligt, jeg kan ikke holde ud at glo på den, fordi den er fortrudt. Den er ikke inde i mit hoved. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at den er væk, siger Linse Kessler om tatoveringen i programmet.

Her ses Linse Kessler med den nye tatovering umiddelbart efter, hun har fået den lavet. Foto: Privatfoto

Fortryder meget

I aftenens afsnit af TV3-programmet besøger Linse Kessler sammen med en dansk veninde, som også er bosat i Spanien, en laserklinik, hvor hun i øjeblikket er i fuld gang med at få tatoveringen fjernet.

- Min nye veninde hernede tager med mig til laserklinikken, og det er faktisk hende, der har fundet den til mig, lyder det fra Linse Kessler, der også uddyber, hvorfor hun har fortrudt tatoveringen.

- Jeg vil gerne have den på en gang imellem, men jeg vil også gerne kunne tage den af. Så kan man jo sige, 'hvorfor tænkte du ikke over det?'. Nu har jeg prøvet det nok. Nu skal den bare væk. Jeg fortryder som regel ingenting, for det kan ikke ikke nytte noget at fortryde og rende rundt og sige: 'det skulle jeg ikke have gjort' og 'spild af liv'. Det duer ikke. Men den her har jeg sgu fortrudt, lyder det ærligt fra Linse Kessler.

Store smerter

Selvom hun har besluttet at få tatoveringen fjernet, så er hun dog ikke glad for den behandling, der følger med.

- I forhold til laser og fjernelse af en tatovering, så kan jeg med fuldstændig sikkerhed sige, at hvis man synes, at en tatovering gør ondt, så kan man gange det med 600 (når den bliver fjernet, red.). Det gør fantastisk ondt, siger hun.

Til Ekstra Bladet fortæller Linse Kessler, at det bliver en dyr fornøjelse at få fjernet tatoveringen, der ifølge realitystjernen har kostet 3000 kroner at få lavet.

- Det vil tage et års tid at få den væk, og jeg regner med, at det i alt vil koste mig omkring 9000 og 12.000 kroner, siger Linse Kessler til Ekstra Bladet.

- Jeg har simpelthen fortrudt den tatovering. Det har intet med alder at gøre, og det handler heller ikke om, hvad andre folk synes om den. For mig er den kun fed en gang om ugen, så afsted med den. Jeg har dummet mig, tilføjer Linse Kessler.

Herunder kan du se Linse Kessler fortæller om tatoveringen:

'Familien fra Bryggen' bliver sendt hver torsdag klokken 20 på TV3.