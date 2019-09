Linse i spidsen for ny satsning

Bryggen-dronningen kommer til at stå i spidsen for et nyt tv-program sammen med veninden Didde Skjelmose

Tv-programmet 'Familien fra Bryggen' har været en bragende succes hos TV3, hvor den 16. sæson netop nu vises på skærmen.

Flere end 100.000 danskere følger ivrigt med, når Linse, Geggo, Cengiz, Alba, Didde og de andre farverige karakterer giver den gas på Amager.

Og nu har TV3 valgt at malke guldkalven yderligere. Ekstra Bladet erfarer således, at Linse Coleman, tidligere kendt som Kessler, og Didde Skjelmose får deres eget program hos kanalen.

I 'Familien fra Bryggen' følger man deltagernes liv og oplevelser.

Sådan bliver det nye program ikke. I stedet skal de to realitystjerner angiveligt rundt og møde danskerne omkring i landet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV3. Her lyder meldingen, at man ikke ønsker at kommentere på avisens oplysninger. Linse Kessler ønsker heller ikke at udtale sig.

Det står derfor stadig hen i det uvisse, hvornår det nye program vises.

Didde fra 'Familien fra Bryggen'. Foto: Linda Johansen

Mikkel kan også

Det er langtfra første gang, at TV3 forsøger at udnytte særligt Linse Kesslers enorme popularitet. Hvis vi går langt tilbage, har hun gæsteoptrådt i 'Paradise Hotel', mens hun sammen med Gustav Salinas havde hovedrollen i programmet 'Gustav & Linse på udebane'. Senest optrådte hun i 'Linses DyreSquad' på Viafree.

Også brormand Mikkel Kessler har et nyt program på vej. Forleden kunne Her&Nu afsløre, at han snart kan findes foran kameralinsen igen - denne gang som konkurrent til Geggo og Linse. Sammen med hustruen Lea skal han have sin egen reality-serie på kanalen Xee, hvor man følger parrets rejse til Afrika i juli.