Løfter sløret: Dét ser du ikke på tv

Der er gang i den i det nye tv-program 'Singletown', hvor deltagerne sætter deres forhold på pause, imens de dater og fester i to lejligheder i København. Alt sammen for at teste kærligheden til hinanden.

Men de vilde fester er langt fra så fede, som de ser ud for seerne.

Det kunne særligt Lea Othmar afsløre, da hun sammen med Sami Hansen gæstede Ekstra Bladet til en snak om programmet, de begge deltager i.

- Lea brokkede sig over, at hun ikke fik nok alkohol. Du ville have mere, siger Sami Hansen i videoen, du kan se over artiklen.

Lea Othmar langer ud efter festerne i 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

Og det kunne Lea bekræfte. Selvom det ser festligt ud på tv, så var det ikke den virkelighed, Lea oplevede.

- Jeg brokkede mig hver aften. Jeg gik ud, fordi jeg ikke fik noget. Vi fik jo slet ikke nok alkohol, jeg var ved at gå i panik, jeg var ved at slå mig selv ihjel. Altså, jeg var sådan 'nu kommer I hjem med noget alkohol, ellers så går jeg', siger hun.

- Når man er så presset, så har man bare brug for en drink. Og den fik jeg ikke, så jeg blev bare kørt op. Det var forfærdeligt for mig. Hvis jeg gerne vil have noget alkohol, så tager jeg det jo, men det kunne jeg ikke, jeg måtte jo ikke være fuld, fortsætter hun.

Det betød, at festerne i 'Singletown' ifølge Lea var kedelige. Særligt fordi de også blev stoppet hurtigt igen.

Hør meget mere om det i videoen over artiklen, hvor Sami afslører, hvordan Lea blander sine ekstremt stærke drinks, og hvordan deltagerne kæmpede om sprutten, når den endelig kom.