Løfter sløret for næste års julekalender

Naturvidenskab og julehygge skal gå hånd i hånd i TV2's julekalender i 2021.

I anledning af, at den verdensberømte fysiker Niels Bohr kan fejre 100-års jubilæum som nobelprismodtager i fysik i 2022, vil TV2 og Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet arbejde sammen om at gøre 2022 til et videnskabsår, og det skal begynde med julekalenderen i 2021.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

'Det er et utroligt spændende og unikt samarbejde, som vi er meget glade for at være med i. På TV 2 har vi en stærk tradition for at lave julekalendere, der ikke kun samler familierne, men også fortæller historier, der engagerer. Med dette samarbejde kan vi både vise en skøn julekalender og være med til at sætte fokus på naturvidenskaben sammen med stærke partnere. Det er public service i sin fineste form,' siger fiktionschef for TV2 Katrine Vogelsang i en pressemeddelelse.

Se også: Skæbnen afgjort: Det skal der ske med DR's julekalender

Julekalenderen skal sætte gang i en række andre aktiviteter som digitale forlængelser, projekter, udstillinger og fællesskaber for børn og voksne, som skal foregå langt ind i 2022, oplyser TV2.

- Det bliver en ny måde at formidle naturvidenskab på, som Niels Bohr Institutet sammen med TV 2 og Nordisk Film Production tager i brug og fører ud i livet. Vi vil skabe opmærksomhed om og vække interesse for naturvidenskaben. For selvom naturvidenskaben er en naturlig del af vores hverdag, har de fleste børn, unge og voksne til gode at opdage, hvor stor en indflydelse naturvidenskaben rent faktisk har på vores daglige liv, siger institutleder ved Niels Bohr Institutet professor Jan W. Thomsen.

Det oplyses, at produktionen bag julekalenderen allerede nu er ved at forberede indspilningen.

Julekalenderen og videnskabsåret får støtte fra Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden, Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) og Bitten & Mads Clausens Fond.

Se også: Tinka-stjerne: Det er jeg super dårlig til