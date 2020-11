Løftet pegefinger: - Det skal ikke ske igen

Flere seere har lagt mærke til, at det gik lige stærkt nok mellem dommerne, da der skulle gives kommentarer under fredagens 'Vild med dans'.

Men netop det mener værten Christiane Schaumburg-müller, at der er en god forklaring på.

- Vi har det her, hvor vi taler to på en gang. Det er nyt i år. Man siger: 'Nikolaj og Jens' som eksempel, så de begge skal tale, fortæller hun til Ekstra Bladet efter fredagens 'Vild med dans'.

Værten er dog godt klar over, at det gik lige friskt nok for sig under i hvert fald en runde med dommerne.

- Men der var den ene gang, hvor det var Anne og Nikolaj, hvor det var Anne, der skulle snakke, men det var Nikolaj lige bagefter og så tror jeg, at han overtog, det skal ikke ske igen, siger hun med et grin og en løftet pegefinger.

'Lummer' bommert: - Det gav mening i mit hoved

Helt styr på det

Christiane slår fast, at dommerne er klar over, hvem der skal til, når der skal snakkes, og at der faktisk ikke er noget med selv at styre det, som det kan ligne hjemme i stuerne.

- De ved godt, at når de er to, at de skal begge til. Men så kan for eksempel Jens tale i rigtig lang tid, og så selvom jeg har spurgt dem begge to, så kan seerne måske glemme det, og så er det ham, fordi han kan se det på papiret, at det er ham, der vender sig om, og spørger Marianne, siger hun og uddyber:

- Det er faktisk ikke rigtigt, at de afbryder hinanden.

Med en ekstra dommer har man nemlig været nødt til gentænke konceptet en lille smule i år.

- Men de er begyndt at snakke meget langt, så man kan godt glemme, at jeg har spurgt to på en gang, men vi har gjort det, fordi, at de er fem dommere nu, så vi kan ikke køre tre dommere på en gang, som vi har gjort før.

Christiane vil igen styre dommernes ord med hård hånd næste fredag, hvor programmet med al sandsynlighed fortsætter som normalt.

Seerne undrer sig: 'Hvorfor er hun så lummer'?

Artiklen fortsætter efter videoen...