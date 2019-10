Løgneren fra 'Luksusfælden': Sådan går det nu

Der var kamp til stregen, da 47-årige Martin fra Odense var med i aftenens afsnit af 'Luksusfælden'.

Hans ven Jan havde meldt ham til programmet, fordi han var alvorligt bekymret over sin kammerats voksende forbrugsgæld, der havde ramt svimlende 700.000 kroner.

'Luksusfældens' eksperter havde dog svært ved at trænge ind til odenseaneren, der med løgn og luskede søforklaringer forsøgte at undgå at sælge ud af sine dyrtkøbte luksusvarer.

Eksempelvis bildte han eksperterne ind, at han havde mistet sin nye mobiltelefon - lige indtil den ringede fra bunden af det skab, han havde gemt den i.

Han erindrede heller ikke at have købt nye Ray-Ban-solbriller, selvom han stolt viste dem frem i sin video-dagbog tidligere i afsnittet.

Se også: Det måske pinligste øjeblik i 'Luksusfældens' historie

Femøren faldt

Til sidst måtte programmets nyeste ekspert, Sesilie Munk Stenderup, sætte Martin stolen for døren og gøre det klart, at hvis han ikke stoppede med at lyve, var det slut for denne gang.

Da de dagen efter møder ham i en af Odenses mange beværtninger, havde han heldigvis ændret attitude.

- I det øjeblik vi mødes oppe i baren, er han faktisk en ny mand. Der tror jeg, at femøren er faldet. Fra at han egentlig har været i en relativt dyb fornægtelse af, hvordan virkeligheden ser ud, forstår han pludselig, at der skal til at ske noget andet, fortæller ekspert Sesilie Munk Stenderup.

- Vi går jo relativt hårdt til ham under de første par dage, fordi lige meget hvad vi siger til ham, preller det jo bare af. I løbet af natten må der så alligevel være noget, der er sunket ind, men hvad der lige har gjort forskellen, ved jeg ikke.

Uanede mængder spritnyt mærketøj var bare en af Martins mange dyre vaner. Foto: TV3

Hun er dog tryg ved, at Martin nok skal overholde sit nye budget og blive gældfri. Derudover tager hun hatten af for den personlige rejse, han har været på i programmet.

- Jeg synes faktisk, han når at rykke sig rigtig meget på de dage, vi er der, fastslår hun.

- Man er ikke i tvivl om, han har forandret sig, når man står over for ham. De første dage var han ligesom teflon: Alt teknik gled af på ham, og han benægtede alt, hvad vi kom med. Man kan godt mærke forskel, når det så pludselig trænger ind hos ham.

Se også: 'Luksusfælden' i aften: Amok på stoffer

'Wake-up call'

Martin har ikke selv ønsket at udtale sig til Ekstra Bladet om tiden efter programmet, men har i stedet sendt en kort besked om sin nuværende situation.

- Jeg har været meget glad for at være med i 'Luksusfælden', det var noget af et wake-up call. Eksperterne gav mig det spark, jeg havde brug for, fordi jeg havde kørt den for langt ud, skriver han og fortsætter:

- Jeg holder alt, hvad vi har aftalt, og har lagt mit liv helt om. Jeg går ikke i byen mere, men laver i stedet mad og har gæster derhjemme. Jeg er alt i alt meget glad og ser lyst på fremtiden nu.