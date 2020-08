'Løvens hule'-firma efter coronakrisen: Har mistet millioner

Alle løverne gik i fjerde sæson af 'Løvens hule' sammen og smed penge efter Thomas Bennedsen og Peter Lynggaard, da duoen havde pitchet virksomheden Myselfie.

De fem løver betalte hver 200.000 kroner for samlet 25 procent af Myselfie, der har skabt en selfiemaskine, som folk kan leje, når der skal holdes fest.

Onsdag aften var de to igen tilbage på skærmen, da DR sendte 'Løvens hule - velkommen til virkeligheden'. Her følger man en række tidligere deltagere fra 'Løvens hule' under coronakrisen og nedlukningen af Danmark - blandt andet Myselfie-skaberne.

Se også: Vild fødselsdagsgave: Køber luksusvilla til 15,4 millioner

Og der er ingen tvivl om, at perioden har været dyr for firmaet, siger Thomas Bennedsen til Ekstra Bladet.

- Når man kigger tilbage på, hvor vi var, da vi stod i orkanens øje, så går det over al forventning nu. Men en anden målestok kan selvfølgelig være i forhold til, hvad vi regnede med, at 2020 skulle bringe - og så går det jo ikke så godt, kan man sige, siger han og fortsætter:

- Men vi er enormt tilfredse med, at vi igen har fået gang i hjulene. De kører ikke så hurtigt, som da vi gik ind i 2020, men vi skal vist bare være glade for, at de kører rundt.

I programmet så man, hvordan de ansatte blev hjemsendt med lønkompensation, men på nær tre ansatte er de alle tilbage igen. Og der er brug for arbejdskraften.

- August er faktisk blevet den mest travle måned nogensinde i vores historie, og september er allerede nu så fyldt op, at det bliver den mest travle september overhovedet, siger Thomas Bennedsen, som glæder sig over, at de på grund af regeringens hjælpepakker slap for at fyre ansatte.

Se også: Rekord-regnskab efter 'Løvens hule': Tjener millioner

Thomas Bennedsen og Peter Lynggaard måtte se Myselfies forretningsgrundlag forsvinde, da danskerne fik forbud mod at forsamle sig. Foto: DR

Har mistet millioner

Alt kørte på skinner for Myselfie, inden coronakrisen ramte.

I 2019 havde firmaet leveret et regnskab med en bruttofortjeneste på 4.693.515 kroner og et overskud på 288.739 kroner, og målsætningen var ifølge Thomas Bennedsen, at de tal skulle fordobles i 2020.

- I januar og februar slog vi de budgetter, som vi havde lagt. Og det er jo sådan, når man laver budgetter, at man laver dem så optimistiske, at man ikke rigtig tror på dem, siger han.

- Så vi var godt på vej, men så gik den kære Mette Frederiksen på skærmen ... og så ramte vi coronamuren. Vi tænkte: 'det var dét', og man fik da dommedagstanker. Udgifterne var der jo stadig, og i starten var der ikke snak om hjælpepakker og alt muligt, så vi så jo bare hele salget dale, og vi følte os lidt snydt. Det var jo første år efter 'Løvens hule', og vi skulle bevise, at vi altså godt kunne levere uden tv og opmærksomheden efter programmet.

Vil redde virksomhed: Fyrer sig selv

Thomas Bennedsen anslår, at Myselfie i runde tal har mistet en omsætning på mellem fire og seks millioner kroner på grund af coronakrisen.

Thomas Bennedsen og Peter Lynggaard har siden 2016 været sammen om Myselfie, som førstnævnte havde stiftet året før. Foto: PR

Han tør endnu ikke helt spå om, hvordan 2020 ender, men bundlinjen kommer formentlig ikke til at vise overskud.

Thomas Bennedsen slår dog fast, at virksomheden på ingen måde føler sig pressede af en truende konkurs.

- Vi heldigvis en rigtig sund forretning og nogle gode investorer i ryggen, så det er ikke sådan, at vi skal ud at hente seks millioner. Vi har haft noget sparet op, og vi har taget nogle fornuftige valg, siger han.

Myselfie krydser nu fingre for, at Danmark og resten af verden ikke bliver ramt af endnu en bølge af coronavirus og igen må lukke alt ned. Hvis det ikke sker, har Thomas Bennedsen rigtig store forventninger til 2021.