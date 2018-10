'Love Island'-Olivia: Kig bare på mine bryster

Jeg bliver aldrig nogensinde stødt over, at folk kigger på min barm, lyder det fra Olivia Salo

21-årige Olivia Salo er en, der får fyrene til at dreje hovedet, når hun går forbi.

Ikke nok med at den nye deltager i realityprogrammet 'Love Island' er tusset fra top til tå. Hun har også et stort frontparti, som har det med at fange fyrenes opmærksomhed, hvilket hun har det fint med.

- Jeg går faktisk næsten aldrig nedringet, men der er jo en grund til, at jeg har fået lavet mine tatoveringer så langt ned, som jeg har. Når jeg går nedringet, så skal folk da også bare kigge. Jeg bliver aldrig nogensinde stødt over, at folk kigger på min barm, siger hun med et smil.

Olivia Salo skiller sig ud blandt de andre piger med sine mange tatoveringer. Foto: ANTHON UNGER

Den charmerende kommende realitydeltager tilføjer med et grin.

- Jeg tror, at jeg er ret naiv på det punkt, for jeg tror, de tjekker mine tatoveringer ud.

Hvad er 'Love Island' 'Love Island' har kørt i fire sæsoner i Storbritannien, hvor programmet har manifesteret sig som de tabloide mediers yndlingsshow nummer ét. Efter en ordinær første sæson med 'blot' 500.000 seere er programmet kun vokset i popularitet. I den fjerde sæson så hele fire millioner briter med. I 'Love Island' prøver 10 unge mænd og kvinder at finde kærligheden. De danner par og sover under samme tag i små to måneder. Løbende kommer nye deltagere ind. Og her får man at se, om parrenes relationer er stærke nok til at modstå fristelserne. Den, der ikke har en partner, ryger hjem til Danmark. I modsætning til andre programmer er seerne hjemme i stuerne med til at trække en lang række beslutninger i relation til programmet via en app. Vis mere Luk

Én betyder noget

Netop tatoveringerne er en ting, man ikke kommer uden om, når det gælder Olivia. Hun anslår selv, at hun har 20-25 tatoveringer, og at det har kostet et sted mellem 30.000 kroner og 40.000 kroner. I blandt dem er en lille tatovering på inderlåret, hvor der står 'Oh hey', eller som hun kalder den; en velkomsthilsen.

- Der er ikke en dybere tanke bag mine tatoveringer. De er bare, hvad der er faldet mig ind. Det er en måde, jeg udtrykker mig selv på igennem min krop. Den eneste tatovering, jeg har, der betyder noget, det er et hjerte, hvor der står 'far' i. Jeg er fars lille pige, siger hun.

Kig bare løs, lyder det fra Olivia Salo. Foto: ANTHON UNGER

Selv om Olivia virker som en 'bad girl', så er hun ikke nødvendigvis med på den værste, og hun forventer ikke, at det er hende, der kommer til at bidrage med tv-sex til dem, der måtte finde det interessant.

- Jeg har lovet mig selv, at jeg ikke skal involvere mig i noget seksuelt, og det er nemt nok at sige nu, det ved jeg godt. Jeg er et enormt seksuelt menneske, så jeg kan love mig selv og mine forældre alt det, jeg vil. Men når alt kommer til alt, så er det næsten to måneder, vi skal være væk, siger Olivia Salo.

- Hvad dækker det over, at du er et enormt seksuelt menneske?

- At jeg hviler enormt meget i min seksualitet og også den måde, jeg flirter på. Ikke fordi jeg smider tøjet hele tiden, det er mere måden, jeg snakker på og bevæger min krop. Jeg er da også enormt glad for sex. Det tror jeg, at de fleste er, når de har prøvet det en gang eller to, griner hun.

Hvordan det kommer til at gå Olivia Salo i 'Love Island', kan ses fra mandag 22. oktober på TV3.