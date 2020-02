Lukker helt ned: - Det er for hårdt

Ulrikke Falch har taget en beslutning om at droppe sociale medier - for sin egen skyld

23-årige Ulrikke Falch blev kendt i store dele af verden, efter hun medvirkede i den norske hitserie 'Skam', hvor hun spillede den usikre Vilde.

Siden hendes rolle i 'Skam' har hun været yderst aktiv på de sociale medier, hvor hun blandt andet har slået et slag for kropspositivisme og feminisme, og hvor hun har vist sin krop frem uden filter til glæde for hendes mange følgere.

Men fra den ene dag til den anden valgte den norske skuespiller at lukke sin Instagram-profil, hvor hun havde omkring en million følgere, ned.

Da Ekstra Bladet mødte Ulrikke Falch til en snak under dette års Zulu Awards 2020 i K.B. Hallen, hvor hun skulle uddele en pris, satte hun et par ord på hvorfor:

- Egentlig fordi at jeg mærkede, at det tog så meget tid af mit liv, og at jeg blev meget optaget af, hvad folk ville høre og ikke så meget, hvad jeg gerne selv ville sige, og så føltes det rigtigt at tage en pause og fjerne sig fra det og tage sig tid til at bygge en tilværelse op uden alt den bekræftelse, der følger med de sociale medier, sagde hun til Ekstra Bladet.

Ulrikke Falch under et foredrag om sin bog 'Jenteloven - Feministisk Førstehjælp' i Politikens Boghal. Foto: Emma Sejersen

Ifølge Ulrikke Falch, der tidligere har fortalt åbent om, at hun har kæmpet med en spiseforstyrrelse og angst, blev hysteriet omkring 'likes' på de sociale medier til sidst for meget for hende.

- Jeg tror, at alle kan sætte sig ind i, at hvis man ikke får nok likes, så er det noget lort. Man får direkte tilbagemelding på sit eget arbejde, som jo er at promovere sig selv, for det er jo det, sociale medier er, fortalte hun og fortsatte:

- Så jeg har forstået, at det var for hårdt for mig, og at jeg ikke har kunnet styre det.

- Tror du, at du kommer til at komme tilbage på de sociale medier på et tidspunkt?

- Jeg ved ikke, om jeg kommer tilbage, men ikke i den nærmeste fremtid.

Her ses Ulrikke Falch i rollen som Vilde i 'Skam', som blev sendt på DR3. Foto: NRK

- Du har jo været en inspiration for mange i forhold til kropspositivisme og andre vigtige emner. Tror du ikke, at dine følgere vil savne dig?

- Jeg tror, at der findes ekstremt mange profiler og konti, som gør det samme, som man kan finde trøst i. Der er mange communities - især med kropspositivisme. Jeg kan se, at der er mange, der føler sig som en del af det, og det eksisterer jo som en bevægelse. Så jeg har bestemt mig for, at det er en grænse, jeg har sat for mig selv, og så tror jeg, at de, der har plejet at følge mig, gerne vil mig det godt, og at de finder andre profiler.

Ifølge Urikke Falch har hun fået det meget bedre, efter hun har valgt at sætte en stopper for de sociale medier.

- Jeg har det så dejligt efterfølgende. Man kan se, hvor meget tid man bruger telefonen, og der er jeg virkelig bare sunket mange mange timer. Det er bare en friere følelse, lød det fra Ulrikke, der fortsat gør sig som skuespiller:

- Jeg laver stadig skuespil. Men der er mange projekter, som tager lang tid, og så holder jeg foredrag, og så er jeg også ved at lave en dokumentar, som kommer her til april.