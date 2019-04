Lukker program: Dumt DR!

Silas Holst er vred og skuffet over, at DR har valgt at lukke programmet 'The Sound of Musical'

På DR's P2 kan man lytte til at program dedikeret til musikken fra musicals, men programmet med den oplagte titel 'The Sound of Musical' har nu fået dødsstødet i forbindelse med omlægninger og besparelser i DR.

Programmets ene vært - danser og skuespiller Silas Holst - giver i et indlæg på sin Instagram-profil udtryk for, at han er meget trist over beslutningen.

'Ja, så ramte den store sparerunde i Danmarks Radio desværre også fjerde sal og P2. På grund af besparelser bliver Stine Rosengren og mit radio program 'The Sound of Musical' pillet af plakaten, når året rinder ud. Det er vanvittig trist!', skriver han.

Fundet for let

I sin opdatering skriver han desuden, at han er uforstående overfor beslutningen, da programmet ifølge ham har gode lyttertal.

'En skam at en genre som musical der er populær som aldrig før blandt danskerne ikke må være repræsenteret i radioen længere! Kæmpe fejl fra ledelsens side hvis I spørger mig! Og øv for vores genre, der nu er hjemløs og lytterne endnu engang må se sig vejet og fundet for let! Dumt DR!', lyder det fra Silas, der slutter af med hashtagget #nårvredenogskuffelsenharlagtsig

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR.