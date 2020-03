'Luksusfælden'-deltager dropper kæresten for åben skærm

26-årige Dannie tager i 'Luksusfælden' et valg, der ikke inkluderer en fremtid med kæresten

Når 'Luksusfælden' ruller over skærmen tirsdag aften, møder vi 26-årige Dannie, der på grund af sin dårlige økonomi har følt sig tvunget til at flytte hjem til sine forældre. Alligevel bor han stadigvæk hos kæresten Mille, men betaler ikke husleje.

Parret drømmer om en fremtid sammen, men under 'Luksusfælden' tager Dannie en afgørende beslutning, da eksperterne beder ham om at træffe et valg omkring sin økonomi.

- Jeg kunne vælge at være sammen med dig og blive gældfri om fire år og seks måneder, og så kunne jeg vælge at få min egen lejlighed og blive gældfri om ni år og en måned. Og jeg valgte selvfølgelig den med ni år og en måned. Jeg har det faktisk rigtig godt med det valg, jeg har truffet, fortæller Dannie til Mille under programmet.

Se også: Raser efter 'Luksusfælden': - Arrogant!

Se også: Raser efter 'Luksusfælden': - Arrogant!

- Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, lyder det overrasket fra Mille, hvorefter Dannie forklarer, at han føler, han bedre kan bygge sit liv op ved at få sin egen lejlighed.

- Ja, men det er jo så et liv kun med dig. Det er jo så ikke med mig overhovedet, siger Mille frustreret.

- For at kunne give dig noget, er jeg nødt til at have styr på tingene selv, slår Dannie fast.

- Jeg har jo ikke bedt dig om noget. Jeg har bare bedt dig bevise, at du gider mig. Det gør du ikke på den måde. Og så skal vi ikke være sammen. Jeg har ikke mere at sige til det, afslutter Mille.

- Jeg har faktisk rigtig godt med det valg, jeg har truffet.

Hvordan det hele ender for Dannie, kan du finde ud af i aften, tirsdag, klokken 20 på TV3.

Se også: Dansk tv-kendis efter skilsmissen: Flyttet sammen med ny kæreste