'Luksusfælden'-deltager føler sig udstillet: Det er utroligt

Patrick fra aftenens afsnit af 'Luksusfælden' har svært ved at genkende handlingen i programmet, men han er dog lykkelig for, at parret er blevet gældfri

28-årige Sanne og 27-årige Patrick kæmpede i aftenens afsnit af 'Luksusfælden' med at få deres økonomi til at række.

Parret fra Ødsted ved Vejle havde flere kostbare vaner så som ikke at spise rester, rygning, og så brugte Patrick en del penge på at købe hardball-udstyr.

Selvom parret er blevet hjulpet af programmets eksperter, har Patrick svært ved at genkende sig selv i aftenens afsnit.

- Jeg synes, vi bliver udstillet. Vi er selvfølgelig blevet hjulpet en del, men der er mange ting, man siger i programmet, som ikke kommer med. Især de gode ting, slår han fast over for Ekstra Bladet.

Se også: 'Luksusfælden': Vælg mellem kæreste og fastfood

Patrick føler sig ikke snydt af TV3, men han mener, at afsnittets klippere har været meget kreative i forbindelse med tilblivelsen af programmet.

- Jeg føler mig ikke snydt, da de har gjort mig gældfri, og det er jeg dybt taknemmelig for, men den måde, man bliver udstillet på, bryder jeg mig ikke om. Det irriterer mig lidt, men jeg gider ikke gå og være sur. Lad os bare sige det sådan, at det er utroligt, hvordan man kan klippe tingene sammen, fortæller Patrick.

En af de sekvenser, som Patrick påpeger er strammet en del, er da parret bliver kaldt for 'et skrækeksempel for andre unge'.

- De siger i introen, at vi er et skrækeksempel for andre unge mennesker. Det, synes jeg, er lidt hårdt sagt. Vi tjener mange penge, og vi bruger jo ikke penge, vi ikke har, fortæller Patrick. Parret har en samlet indtægt på omkring 40.000 kroner.

Se også: 'Luksusfælden': Slut med børn

TV3 ønsker ikke at stille op til interview, men skriver i en mail til Ekstra Bladet, at de er glade for at havde hjulpet Patrick.

'Som sædvanlig med vores programmer, herunder 'Luksusfælden', har vi været meget tro over for det optagede materiale, og vi glæder os over, at vores deltager Patrick sætter pris på hjælpen fra 'Luksusfældens' eksperter'.

Se også: Luksusfælden: Lang optræk til skilsmissen

Er blevet gældfri

I programmet ser man, hvordan det unge par bruger penge på unødvendige ting, men den helt store synder er, at Sanne stadig har et huslån med sin ekskæreste.

Men til slut ser man, at Sanne kommer ud af huslånet med ekskæresten.

- Vi er gældfri. Fuldstændigt. Det gæld jeg havde, betalte vi af, da hun kom ud af huset. Det var på grund af det skide hus, vi var med, da Sanne ikke kunne komme ud af det, lyder det fra Parick.

I programmet taler parret også en del om at få et barn mere udover de to børn, Sanne har fra et tidligere forhold.

- Vi har ikke købt et hus endnu, men vi er startet på at spare op, og vi lægger en fandens masse penge til side hver måned. Der går nok et halvt års tid, før vi skal i banken og låne penge til bolig.

Rygning er også en del af de udgifter, som Patrick vælger at skære ned på,

- Jeg er stoppet med at ryge, og jeg ryger kun til fester nu. Sådan har det været siden programmet.

Patrick oplyser også overfor Ekstra Bladet, at han er begyndt at spise rester, og han ikke bruger så mange penge på hardball som tidligere.

Se klippet øverst i artiklen, hvor parret ikke kan blive enige

Se klippet nedenunder, hvor Patrick tager penge fra parrets budgetkonto

Carsten Linnemann: Husk, der er en dag i morgen, og en el-regning i næste uge

Jan Swyrtz: Lav et budget i god tid

Kenneth Hansen: Drop smøgerne og caffe latten