'Luksusfælden'-deltager: Grænseoverskridende at blive udstillet

- I skal holde op med at have så pokkers ondt af jer selv.

Sådan lød den klare besked fra 'Luksusfældens' eksperter til parret Zofia og Phillip, da de deltog i programmet i aften.

Parret, der begge er på bistandsydelser, forklarede i programmet, at de drømte om at rejse afsted på en motorcykel-tur rundt i Europa. Det på trods af deres høje forbrug og lave indkomst.

Hver måned brugte de 11.800 kroner blot på mad og fornøjelser, samtidig med at de skulle forsørge en hund, en pytonslange og betale til en bil.

Jan Swyrtz: Lav et budget i god tid

Hvis de nogensinde skulle komme i nærheden af deres drøm på to hjul, skulle de ændre deres vaner radikalt, lød det fra eksperterne.

36-årige Philip har af flere omgange døjet med stress og depression, og 26-årige Zofia har diagnosen skitzoaffektiv sindslidelse, som også kaldes bipolar. Derfor havde parret også ofte haft svært ved at begrænse hinanden i deres forbrug.

- Så længe I lever i denne her misforståede selvmedlidenhed, så kommer I altså ikke videre, lød det hårdt fra programmets ekspert Carsten Linnemann.

Se også: 'Luksusfælden'-ekspert: - Hold op med at have så ondt af jer selv

Artiklen fortsætter under billedet ...



I dag har parret helt styr på deres økonomi og er i gang med at tage motorcykelkørekort. Foto: TV3

Sparer over hele linjen

Men parret var rent faktisk villige til at ændre på deres vaner. Trods mindre bump på vejen, var de gennemgående indstillede på, at deres uansvarlige forbrug skulle væk.

Eksperterne blev så stolte af parret, at de på trods af en gæld på 153.000, forærede parret et gavekort på to motorcykelkørekort, så de kunne komme nærmere drømmen om en tur på asfalten.

Her to måneder efter optagelserne er slut, er det også en positiv Zofia, som Ekstra Bladet får fat i.

- Vi er startet på kørekortet og skal i 'kravlegård' om en uge. Det er så utrolig fedt for os og det betyder vildt meget, fortæller hun.

Generelt har besøget af 'Luksusfælden' vent op og ned på parrets liv.

- Vi har en mere fælles indstilling i dag til, at vi godt må sige nej til os selv og til hinanden. Vi er blevet bedre til at spare over hele linjen, lyder det fra Zofia.

Selvom eksperterne i programmet rådede parret til at sælge deres bil, er det dog ét af de råd, som Zofia og Philip ikke har fulgt.

- Hvis vi skulle være realistiske, synes vi selv, at vi blev nødt til at beholde den. Det var et værre puslespil, at få det til at gå op uden.

Se også: 'Luksusfælden': Vil til frisøren hver uge

Udstillet

På trods af den store hjælp, som parret har fået af 'Luksusfælden', var det ikke alt ved programmet, som var helt nemt.

- Vi er generelt nogle meget private mennesker, så det var grænseoverskridende, at skulle blive 'udstillet' på den måde i fjernsynet.

- Men den hjælp vi har fået fra programmet er uvurderlig. Man kan sige, at det er noget for noget, og sådan er det, siger Zofia og tilføjer, at hun netop nu er i jobpraktik, og hvis alt går efter planen, munder det forhåbentlig ud i et fleksjob senere på året.

Selvom parret endnu skal spare længe for at få råd til drømmerejsen, er de så småt begyndt at kigge på DBA for at finde en billig motorcykel, som de kan øve sig på.

Se også: 'Luksusfælden': Drak 150 Red Bulls om måneden