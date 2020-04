'Luksusfælden': Fængsel og fyring truer økonomien

Det er ikke kun økonomien, der sejler hos 44-årige Linette fra Nørre Alslev.

Det opdager 'Luksusfælden'-eksperterne Carsten Linnemann og Kenneth Hansen hurtigt, da de besøger kvinden, der hverken tager sig af sine regninger eller de breve, hun modtager, fra det danske retsvæsen.

For et år siden blev hun idømt en betinget dom på otte måneder samt samfundstjeneste, fordi hun havde sat ild til sin egen bil og en garage. 150 timer skulle hun arbejde for at udstå sin straf. Men det er kun blevet til 21 timer, for Linette kan ikke helt se meningen med samfundstjenesten.

Det betyder, at en fængselsstraf lurer lige rundt om hjørnet. Det finder Carsten Linnemann og Kenneth Hansen ud af, da de går i gang med stakken af uåbnede breve. Her gør de det klart for hende, at en tur bag tremmer vil alt andet end gavne hendes ualmindeligt hårdt trængte økonomi.

Eksperterne gør i aftenens afsnit af 'Luksusfælden' Linettes gæld op til over en millioner kroner - og det bliver værre måned for måned.

8.400 kroner vokser hendes gæld med hver måned på grund af blandt andet et vildt forbrug af smøger, cola og kaffe.

I programmet fortæller Linette, at hun godt kan lide at forkæle sig selv og sin hund, så der skal ikke mangle hundekiks, slik eller lækkerier som en bagt kartoffel.

Programmets eksperter går hårdt til Linette, for at er en helt vild situation, hun med sin sløsede livsstil har bragt sig selv i. Om det overhovedet kan lade sig gøre at redde hendes økonomi, tvivler eksperterne på.

- Det her er en svær opgave. Jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt det kan lykkes, siger Carsten Linnemann i programmet.

Om det kan lade sig gøre at hjælpe Linette, der undervejs også mister sit job, kan ses i aften på TV3 i sæsonafslutningen af 'Luksusfælden'.

