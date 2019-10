'Luksusfælden' i aften: Amok på stoffer

I aftenens afsnit af 'Luksusfælden' møder vi Jeanette fra Aarhus, der netop er blevet mor til en lille pige, men kæmper med en enorm gæld.

Helt præcist skylder hun 351.000 kroner, hvilket den nybagte mor ikke har en chance for at betale med en indkomst på godt 12.000 kroner efter skat.

- Jeg havnede i økonomiske problemer for cirka 10 år siden, da mit liv tog lidt en drejning fordi, jeg tog en masse stoffer, forklarer Jeanette i programmet.

- Jeg fik en psykose på et tidspunkt, hvor jeg smadrede ni butiksruder og tre biler. Det er egentlig der, gælden stammer fra.

'Luksusfældens' eksperter beder Jeanette smadre en sidste rude for at markere begyndelsen på en ny æra i hendes liv. Foto: TV3

Afbetalings-dronningen

Trods en uddannelse som dyrepasser har Jeanette en drøm om at læse til SOSU-hjælper. Den idé får 'Luksusfældens' eksperter, Carsten Linnemann og Kenneth Hansen, dog hurtigt pillet ned.

- Du har ikke råd til at være på SU i et halvt år, lyder det kontant fra Carsten Linnemann.

- Som Kenneth og jeg ser det, er der kun én realistisk mulighed for dig: Du skal ud og finde dig et fuldtidsarbejde.

Drømmen om en ny uddannelse er ikke det eneste, Jeanette ,ifølge eksperterne, ikke har råd til. Hendes lejlighed bugner nemlig med tøj og møbler, som er købt på afbetaling. Selv hjemmets nye køkken finansierer Jeanette gennem månedlige afdrag.

- Jeg kan godt forstå, at man gerne vil have, tingene ser ordentlige ud, men du er også bare nødt til at forstå, at vi er her for at hjælpe med din økonomi, siger ekspert Carsten Linnemann.

- Vi kan se et mønster, hvor det hele handler om, at det skal se fint og flot ud, men det har du simpelthen bare ikke råd til. Du er nødt til at starte et andet sted, hvis du skal have styr på dit liv og økonomi.

3100 kroner på tøj og møbler

Da eksperterne gennemgår Jeanettes budget, og det går op for hende, at hun i gennemsnit bruger 4800 kroner på diverse-posten, knækker filmen.

- Det er jo absurd mange penge, når man kun tjener 12.300, lyder dommen fra ekspert Carsten Linnemann.

Jeanette er ikke sikker på, hvad de mange penge er gået til, men eksperterne har svaret:

- Når vi kigger på det her, så har du det seneste år i gennemsnit per måned brugt 3100 kroner på tøj, sko, indretning, personlig pleje, byture og luksusting til dig selv.

Det er altså tid til, at Jeanette trækker i arbejdstøjet, sælger inventaret og sætter tæring efter næring, men kan hun det? Se med, når 'Luksusfælden' ruller over skærmen i aften klokken 20.00 på TV3.