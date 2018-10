'Luksusfælden': Nægter at spise rester og bruger kassen på legetøj

- En kotelet smager ikke så godt dagen derpå.

Sådan lyder det fra 27-årige Patrick, der er deltager i aftenens afsnit af 'Luksusfælden'.

Udover at nægte at spare penge ved at spise rester, bruger han også omkring 2000 kroner om måneden på hardball-udsty.

Sammen med kæresten Sanne på 28 bor han i et lejet hus i Ødsted ved Vejle, hvor Patrick arbejder som jord- og betonarbejder.

Samlet har de en månedlig indtægt på omkring 40.000 kroner efter skat, men pengene får hurtigt ben at gå på, når Patrick nægter at spise rester, ryger en pakke smøger om dagen og ofte tager på tanken for at snolde.

Men det er ikke kun Patrick, der er skyld i parrets dårlige økonomi. Sanne er fanget i et huslån med sin ekskæreste, der tærer hårdt på finanserne. Sammen med ekskæresten har Sanne to børn.

Patrick og Sanne drømmer om at skifte lejeboligen ud med eget hus og få et barn, men fremtidsudsigterne ser ikke for gode ud, når parret lever over evne.

