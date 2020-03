'Luksusfælden': Peters svære valg - barn eller bil

- Jeg tjener mest!

Den replik kommer igen og igen fra 31-årige Peter i aftenens afsnit af 'Luksusfælden' på TV3.

Han danner par med 19-årige Cecilia, og for tre måneder siden blev de forældre til datteren Luna.

De bor i en lille lejlighed på bare 36 kvadratmeter i Hvidovre. Trods de yderst beskedne kår har Peter, der er kok, og Cecilia, der i gang med at uddanne sig til tjener, ikke nogle penge. Tværtimod har de gæld, som de måned efter måned må optage ny gæld for at betale af på.

Tingene spidser til, da Luna snart skal i vuggestue, så Cecilia kan gøre sin uddannelse færdig. For parret har ikke råd til en institutionsplads.

De bliver blandt andet præsenteret for valget mellem at sælge bilen eller at måtte vinke farvel til pasning af deres datter.

Peter er ikke meget for at skille sig af med sin bil, der gør hans liv bekvemt. Den koster omkring 5000 kroner om måneden. Men som han siger igen og igen, så er det ham, der tjener flest penge, så han skal have lov til at bruge flest.

Ud over bilen fyrer Peter penge af på den bizarre kombination af fastfood i store mængder og dyrt fitness-abonnement med daglig 'gratis' energidrik. Derudover ryger han, abonnerer på Netflix og HBO og så bruger han flere hundrede kroner på at spille Playstation hver måned. Men igen - det må være hans ret, eftersom han tjener flest penge.

Faktisk mener Peter ikke, at Cecilia skal blande sig i hans økonomi og hans gæld på 360.000 kroner.

'Luksusfældens' eksperter, Mette Reissmann og Kenneth Hansen, er dog af en noget anden opfattelse. De prøver at overbevise Peter om, at økonomi er noget, man er fælles om, når man har stiftet familie sammen.

Se om det lykkes i aften, når TV3 viser 'Luksusfælden' klokken 20.