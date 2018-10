'Luksusfælden': Spiser kage og hotdogs for 2000 kroner - om måneden

Christian og Malene Sundgaard fra Odder har brug for hjælp til at stoppe deres dyre madvaner

- Hvis jeg har lyst til kage, så vil jeg bare gerne have noget kage. Der sker vel ikke noget ved, at huslejen kommer et par dage for sent, så længe den bliver betalt.

Sådan forsvarer Malene Sundgaard i 'Luksusfælden' det, at hun og manden, Christian Sundgaard, i tre måneder har betalt deres husleje for sent. Hun er nemlig vild med kage og spiser gerne flødeskumskager dagligt, og vil hun have kage, må regningerne vente.

Christian er til gengæld vild med mad fra tanken, og han gør gerne holdt på den lokale tankstation for at få en fransk hotdog eller andet godt fra disken.

Tilsammen bruger de 2000 kroner om måneden på deres usunde madvaner. Penge, de burde bruge på at betale deres regninger til tiden, hvis de ikke vil ende på gaden med deres to børn.

Men de bruger ikke kun penge på kage og hotdogs. Faktisk bruger de 10.200 kroner om måneden derudover på mad. Det er dobbelt så mange penge, som programmets eksperter normalt anbefaler til en familie på fire.

Det er ikke kun huslejen, som parret har tendens til at betale for sent. Faktisk ser de to økonomiske eksperter Kenneth Hansen og Gustav Juul et mønster.

Parret, der begge er 27, år har nemlig også betalt deres billån og elregning for sent, hvilket betyder rykkergebyrer fra kreditorerne.

I alt skylder parret 291.000 kroner væk fordelt på 13 forskellige kreditorer. Alle långivere får deres penge - det er bare ikke altid lige til tiden.

Kenneth Hansen og Gustav Juul vil have Christian og Malene til at droppe deres enorme madforbrug. Foto: TV3

Christian og Malene Sundgaard drømmer om at blive gældfri, så de kan købe deres eget hus og have råd til at tage deres børn med i Djurs Sommerland. Men deres månedlige overforbrug på 5500 kroner spænder ben for drømmen om et blive herre i eget hus.

Kenneth Hansen og Gustav Juul kommer dog med en god nyhed til parret.

Dropper de bilen og skærer voldsomt ned på deres mad- og diversepost, så de kun bruger 8200 kroner om måneden, så er drømmen om et hus ikke helt umulig.

Spørgsmål er så bare, om Christian og Malene er villige til opgive deres daglige flødeskumskager, franske hotdogs og spontane indkøbsture.

